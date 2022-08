Keskuskauppakamari: Ulkomaalaislain uudistuksen vaikutukset jäämässä toivottua pienemmiksi

Keskuskauppakamarin pääekonomisti: Inflaatio ei päästä pihdeistään, mutta helpotusta on luvassa 15.8.2022 11:09:05 EEST | Tiedote

Inflaatio on kiristänyt kotitalouksien ja yritysten taloudellista tilannetta, eikä bensiinin hinnan alentuminen heinäkuussa tuonut helpotusta hintojen nousupaineisiin. Sähkön ja elintarvikkeiden hintojen rajun nousun myötä inflaatiota on lähes mahdotonta paeta. Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvistin mukaan helpotusta pidemmän päälle on kuitenkin luvassa ja inflaation huippu on jo lähellä.