Keskuskauppakamari: Uuden VKK-ohjelman on varmistettava Suomen viennin menestys

Keskuskauppakamarin johtaja Timo Vuori pitää tänään julkaistua viennin ja kansainvälisen kasvun (VKK) ohjelmaa oikeansuuntaisena, jotta yritykset voivat vauhdittaa niiden vientiä ja kasvua. Ohjelman onnistuminen edellyttää, että maakuntien pk-yritykset onnistuvat kirittämään kasvua, kansainvälistymistä ja menestymään vientikaupoissa.

”Suomen viennin menestys rakennetaan kotimaassa. Pärjääminen maailmalla seuraa luonnostaan, jos kotitehtävät on tehty kotimaan yrityksissä ja julkisella sektorilla. Koronakriisin keskellä on uskallettava tehdä toimia, jotta suomalaisyrityksillä on tasavertaiset kilpailuedellytykset suhteessa verrokkimaihin kuten Ruotsi ja Saksa”, Vuori sanoo.

”Esimerkiksi vientikaupan rahoituksessa ja yritysten kasvun rahoituksessa Suomella on parannettavaa. VKK-ohjelmassa on eväitä kilpailukyvyn varmistamiseksi, mutta vasta käytännön toteutus tulee ratkaisemaan, onnistuimmeko siinä.”

Kauppakamarin tuoreessa Vientiyrityskyselyssä nousee esille yritysten kasvava huoli työelämän joustoista ja osaamisen varmistamisesta, toimivista liikenne- ja infraratkaisuista sekä sääntelyn, verotuksen ja lupamenettelyiden ennakoitavuudesta. Ne vaikuttavat yritysten kustannuksiin ja haluun investoida sekä luoda jatkossakin työpaikkoja Suomeen ja pärjätä kansainvälisesti.

Koronakriisi on jo kiristänyt kansainvälistä kilpailua yrityksistä, investoinneista ja osaajista. Suomella on kaikki edellytykset pärjätä tässä kilpailussa, jos uskallamme uudistua ja kehittyä taloutena, ja VKK-ohjelma voi olla tärkeä osa ratkaisua. Vuoren mukaan Suomi on unohtanut jatkuvan uudistumisen tarpeen kiristyvässä kilpailussa.

Pk-yritysten osuus viennistä yhä surkea

Suomen osuus pk-yritysten viennistä on ollut pitkään noin 16 prosenttia, kun Ruotsissa se on yli 20 prosenttia ja Saksassa jopa lähes 60 prosenttia. Sata suurinta yritystä on vastannut peräti kahteen kolmasosaan Suomen viennistä. Toisaalta uudet työpaikat ovat viime vuosina usein syntyneet juuri pk-yrityksiin.

”Nyt on tärkeää, että VKK-ohjelmalla haetaan keinoja kannustaa ja rohkaista pk-yrityksiä kasvuun ja kansainvälistymiseen. Halu kasvaa ja kansainvälistyä lähtee aina yrityksestä. Oikeanlaisilla julkisilla ja yksityisillä kansainvälistymispalveluilla ja kasvukannusteilla voimme kirittää pk-yrityksiä”, Vuori sanoo.

Vuoren mukaan Keskuskauppakamari ja Kauppakamarit eri puolilla maata ovat valmiita nykyistä syvällisempään ja tuloksellisempaan yhteistyöhön julkisten Team Finland-toimijoiden kuten Business Finlandin, Finnveran ja ELY-keskusten kanssa yritysten kasvun ja kansainvälistymisen kiihdyttämiseksi.

”Virkamiesmäisestä näpertelystä ja omien intressien puolustamisesta on päästä eroon ja siirryttävä yrityksille aidosti hyötyä tuottaviin toimiin”, Vuori sanoo.

Vuoren mukaan suomalaisten toimijoiden yhteistyötä ja työnjako pitää vientimarkkinoilla kehittää. Suurlähetystö, Business Finland ja kohdemaassa toimiva suomalainen kauppakamari voivat yhdessä saada paljon enemmän aikaiseksi ja korvata tällä tavoin ulkomaanverkostojen resurssivajetta Ruotsiin ja Saksaan verrattuna.

”Siksi olemme käynnistää jo muutama vuosi sitten Finncham-yhteistyön ja tällä viikolla julkistaneet niitä auttavasta kansainvälisestä harjoittelijaohjelmasta. Maailmalla Suomen on toimittava vieläkin yksituumaisimmin”, Vuori sanoo.