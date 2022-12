Keskuskauppakamarin ansiomerkkilautakunta myönsi kaksi elinkeinoelämän ansioristiä ja yhden kauppakamarin ansioristin

Keskuskauppakamarin pääekonomisti: Yksityisen kulutuksen supistuminen käänsi talouden laskuun – korona-ajan säästöt eivät kannattele kotitalouksia loputtomiin 30.11.2022 09:59:42 EET | Tiedote

Suomen talous on kääntynyt syksyn aikana laskuun, ja bruttokansantuote supistui 0,3 prosenttia edellisestä neljänneksestä, selviää Tilastokeskuksen tuoreesta julkistuksesta. Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvistin mukaan voidaan puhua jonkinlaisesta torjuntavoitosta, sillä tuotannon sukellus on ollut toistaiseksi vähäisempää kuin alun perin pelättiin. Myös vienti ja investoinnit ovat olleet tähän asti kasvussa. Kotitalouksissa on sinnitelty osin korona-ajan säästöjen turvin, mutta jatkossa yksityisen kulutuksen näköala näyttää vaisulta, sillä inflaatio pysyy vielä toistaiseksi korkeana. Todennäköistä on, että talouden supistuminen jatkuu talvella ja samaan aikaan myös vientinäkymät heikentyvät.