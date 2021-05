Keskuskauppakamarin EU-katsaus: Elpymispaketti tuo vauhtia Suomen taloudelle

Selvitys: Yritysten tietoisuus ilmoituskanavista on edelleen heikkoa – vain puolet kyselyyn osallistuneista on ottanut kanavan käyttöönsä 6.5.2021 09:00:00 EEST | Tiedote

EU-direktiivi velvoittaa, että jatkossa kaikilla yli 50 hengen yrityksillä ja organisaatioilla on oltava käytössään ilmoituskanava. Vaikka ilmoituskanavat ovat tulossa laajasti pakolliseksi, on yritysten tietoisuus lainsäädännöstä edelleen heikkoa. Keskuskauppakamarin ja Bonfide Oy:n tekemän selvityksen mukaan vasta noin puolet 143:sta kyselyyn vastanneesta yrityksestä on reagoinut lainsäädäntöön ja ottanut ilmoituskanavan käyttöönsä.