Keskuskauppakamarin Ilmastositoumus esillä Madridin ilmastokokouksessa

Kauppakamarit: PISA-tuloksista on syytä olla huolissaan 3.12.2019 13:36:00 EET | Tiedote

Suomen PISA-tulokset jatkavat laskevalla trendillä myös vuoden 2018 vertailussa. Kyseessä on jo monessa peräkkäisessä mittauksessa ilmenevä laskeva suunta, josta on syytä olla huolissaan. Suomen maine koulutuksen mallimaana on vaarassa, mikäli emme saa suuntaa käännettyä pikaisesti.