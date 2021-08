Keskuskauppakamarin lakimies: Vielä on mahdollista hakea EU:n koronatukea aineettomien oikeuksien suojaamiseen

Jaa

Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on mahdollisuus hakea Euroopan unionin teollisuusoikeusvirasto EUIPO:n myöntämää tukea tavaramerkkien ja mallioikeuksien hakemusmaksuihin. Hakuaikaa on syyskuun loppuun asti ja tukea voi saada enintään 1500 euroa.

Tukea voi saada Patentti- ja rekisterihallituksen kautta haettaviin kansallisiin hakemuksiin ja EUIPO:n kautta haettaviin vastaaviin EU-tason hakemuksiin. Suomessa haettu kansallinen tavaramerkki ja mallioikeus suojaavat Suomessa ja EU-tavaramerkki ja -mallioikeus koko EU:n alueella.

”Julkinen tuki yritysten aineettomien oikeuksien suojaamiseen on tervetullutta, sillä sekä Suomessa että EU:ssa panostetaan tulevina vuosina entistä enemmän tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatiotoimintaan. Euroopan komissio pyrkii omalta osaltaan tukemaan pk-yrityksiä korona-aikana, jotta ne voisivat rakentaa tulevaisuuttaan suojaamalla ja hankkimalla tietoa aineettomista oikeuksista. Kannattaa muistaa, että kilpailu tulee kiristymään koronan jälkeen”, sanoo Keskuskauppakamarin lakimies Minna Aalto-Setälä.

Tavaramerkki- ja mallioikeushakemuksien maksutuen sijasta samaa tukirahaa voi halutessaan hakea ja käyttää yrityksen aineettomien oikeuksien IPR-esianalyysipalveluun. Palvelun tarkoituksena on lisätä yrityksen tietoisuutta ja osaamista aineettomista oikeuksia ja selvittää, mitä ja miten oikeuksia kannattaa suojata.

”Liiketoiminnan kannalta keskeisten aineettomien oikeuksien jättäminen suojaamatta on huomattava riski. Nyt on loistava hetki selvittää, onko aineettomien oikeuksien suojauksessa puutteita”, sanoo Aalto-Setälä.

Jälkikäteen maksettavan korvauksen suuruus on joko 50 prosenttia hakemusten perusmaksuista tai sillä voi kattaa 75 prosenttia esianalyysipalvelusta syntyneitä kuluja. Tuki on tarkoitettu EU:n määritelmän mukaisille pk-yrityksille, joihin kuuluvat toimijat, joilla on alle 250 työntekijää ja joiden vuosiliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma korkeintaan 43 miljoonaa euroa.

Tukihakemuksen voi tehdä Euroopan unionin teollisuusoikeusvirasto EUIPO:n verkkosivuilla.