Keskuskauppakamarin pääekonomisti: Kotitalouksien luottamus talouteen on tiukassa

Keskuskauppakamarin pääekonomisti: Naisten työllisyyskehitys vahvaa, miehillä tilanne huonompi – heikkenevä suhdanne heijastuu miesvaltaisille aloille 21.3.2023 09:19:37 EET | Tiedote

Työllisyyskehitys jatkui helmikuussa odotettua parempana ja työllisenä oli helmikuussa 12 000 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Myös työttömyystilanne on jopa parantunut talvella. Keskuskauppakamarin pääekonomistin mukaan rakennemielessä suomalainen työttömyys on aina liian korkea, mutta vallitsevassa suhdannetilanteessa työllisyyslukuihin voi olla tyytyväinen. Naisten työllisyyskehitys on jatkunut vahvana, mutta miesvaltaisilla aloilla tilanne on heikompi, sillä heikkenevä suhdanne heijastuu herkästi rakentamiseen ja teollisuuteen.