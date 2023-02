Keskuskauppakamarin pääekonomisti: Taantuman kriteerit täyttyneet – Suomen talouden supistuminen jatkunut kaksi peräkkäistä neljännestä

Keskuskauppakamarin pääekonomisti: Pitkäaikaistyöttömyyden aleneminen täysin pysähdyksissä – osa uhkaa jäädä pysyvästi työmarkkinoiden ulkopuolelle 21.2.2023 09:15:08 EET | Tiedote

Työllisyyden trendi on laskenut hieman, mutta romahdusta ei ole heikkenevästä suhdanteesta huolimatta nähty. Myös työttömyys on ollut loivassa nousussa. Keskuskauppakamarin pääekonomistin mukaan maltillinen suhdannevaihtelu kuuluu normaaliin talouden kiertokulkuun, mutta huolta herättää täysin paikalleen jämähtänyt pitkäaikaistyöttömyys. Riskinä on, että osa pitkäaikaistyöttömistä jää pysyvästi työmarkkinoiden ulkopuolelle. Työpaikkojen saatavuudesta työllistyminen ei ole kiinni, sillä työvoimalle on jopa hämmentävän paljon kysyntää.