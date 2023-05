Keskuskauppakamarin pääekonomisti: Työllisyys sahaa edestakaisin – pitkäaikaistyöttömyys ongelma, josta puhutaan liian vähän

Tilastokeskuksen mukaan Suomessa oli työllisenä huhtikuussa 2 606 000 henkeä, mikä on 17 000 enemmän kuin vuosi sitten. Perinteinen 15–64-vuotiaiden työllisyysasteen trendi oli 74,2 prosenttia. Työllisyyden trendi 20–64-vuotiaille oli 78,6 prosenttia.

”Huhtikuun työllisyysluvut eivät olleet huikeita, mutta dramaattisestä käänteestä ei voi puhua. Muutokset työllisyysasteessa ovat olleet viime kuukausina vähäisiä. Välillä trendi on noussut ja välillä laskenut, eli lähinnä kyseessä on satunnainen heilunta ilman selkeää suuntaa”, sanoo Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist.

Työllisyyden nousua viime vuodesta selittää Appelqvistin mukaan viime syksyn hyvä tilanne, jolloin työllisyysaste nousi. Sen jäljiltä ollaan korkeammalla kuin vuosi sitten, mutta viime kuukausina ei ole tullut lisäparannusta.



Pitkäaikaistyöttömyyden aleneminen käytännössä pysähtynyt



Tilastokeskuksen mukaan työttömänä oli huhtikuussa 222 000 henkeä, mikä on 29 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysasteen trendi oli 6,7 prosenttia. Työttömien määrä on kasvanut viimeksi vuositasolla enemmän kaksi vuotta sitten eli huhtikuussa 2021. Työttömyyden nousu selittyy tosin pitkälti matalalla vertailutasolla.

”Työllisyyden huippu näyttää ajoittuneen Suomessa viime vuoden loppuun. Taantumamerkit ovat silti edelleen vähäisiä työmarkkinoiden osalta. Avoimien työpaikkojen määrän on jo laskenut varsin selvästi ja lomautusten määrä noussut hieman, mutta työllisyys on edelleen historiallisesti vahvalla tasolla. Ennakkotietojen mukaan Suomen talous on ollut alkuvuodessa odotettua paremmassa kasvussa, mikä on riittänyt toistaiseksi torjumaan työllisyyden tuntuvamman heikkenemisen”, arvio Appelqvist.

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin huhtikuun aikana TE-toimistoihin 74 400. Lukema on 36 800 vähemmän kuin edellisen vuoden huhtikuussa, jolloin työpaikkoja oli tosin tarjolla poikkeuksellisen paljon.

Yli vuoden työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä oli huhtikuussa 84 700. Lukema on lähes täsmälleen sama kuin maaliskuussa.

”Pitkäaikaistyöttömyyden aleneminen on käytännössä pysähtynyt, eikä sanottavampaa paranemista ole tullut enää moneen kuukauteen. Jostain syystä tästä ongelmasta ei juuri puhuta, vaikka siihen liittyy ilmeinen riski jopa pysyvästä syrjäytymisestä työmarkkinoilta”, toteaa Appelqvist.