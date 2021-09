Keskuskauppakamarin pääekonomistiksi Jukka Appelqvist

Keskuskauppakamari: Mihin tieliikenteen kansallista päästökauppaa tarvitaan? 27.8.2021 07:00:00 EEST | Tiedote

Keskuskauppakamari ihmettelee, mihin Suomessa tarvitaan tieliikenteen kansallista päästökauppaa, kun vastaava ehdotus on jo annettu EU-tasolla. Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Päivi Wood kuitenkin korostaa, että komission ehdotuksessa on haasteita, joihin Suomen on vaikutettava nopeasti.