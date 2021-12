Keskuskauppakamarin välimieslautakunnan puheenjohtajaksi Heidi Merikalla-Teir

Keskuskauppakamari on nimittänyt uuden puheenjohtajiston sekä kaksi uutta kansainvälistä jäsentä välimiesmenettelyitä ja sovitteluita hallinnoivan välimieslautakunnan hallitukseen 1.1.2022 alkavalle toimikaudelle.



Keskuskauppakamarin välimieslautakunnan hallituksen puheenjohtajaksi on nimitetty asianajaja, toimitusjohtaja, osakas Heidi Merikalla-Teir (Asianajotoimisto Merilampi Oy). Merikalla-Teir on toiminut aiemmin välimieslautakunnan pääsihteerinä ja ollut mukana uudistamassa ja laatimassa lautakunnan välimiesmenettely- ja sovittelusääntöjä. Varapuheenjohtajiksi on nimitetty asianajaja, osakas Gisela Knuts (Roschier Asianajotoimisto Oy) sekä asianajaja, osakas Anders Forss (Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy).

”Merikalla-Teirin tausta välimieslautakunnassa ja näkemykset lautakunnan toiminnan kehittämisestä tuovat merkittävän lisäarvon hallituksen ja sihteeristömme työskentelyyn jatkossa. Knuts ja Forss ovat kokeneita ja arvostettuja riidanratkaisijoita, ja yhdessä Merikalla-Teirin kanssa he muodostavat erittäin vahvan puheenjohtajistokolmikon johtamaan hallituksen työskentelyä. Hallituksella on merkittävä rooli välimieslautakunnan päätöksenteossa, joten on tärkeää, että hallituksessa on kovatasoista kotimaista ja kansainvälistä osaamista”, sanoo välimieslautakunnan pääsihteeri Sanna Kaistinen.

Nykyisistä välimieslautakunnan hallituksen suomalaisista jäsenistä uudelle toimikaudelle jatkavat asianajaja Tero Artimo (Asianajotoimisto Artimo & Co), käräjätuomari Tarja Honkanen (Helsingin käräjäoikeus), asianajaja, osakas Antti Järvinen (Frontia Asianajotoimisto Oy), OTT, yksityisoikeuden professori Ville Pönkä (Helsingin yliopisto) sekä Senior Licensing Manager Tuuli Timonen (Nokia Technologies Oy).

Uusiksi kansainvälisiksi jäseniksi välimieslautakunnan hallitukseen on nimitetty Partner Anina Liebkind (Norburg & Scherp Advokatbyrå AB, Ruotsi) ja Counsel Andrey Panov (Allen & Overy LLP, Venäjä). Nykyisistä välimieslautakunnan hallituksen kansainvälisistä jäsenistä uudelle toimikaudelle jatkavat Partner Daniel Hochstrasser (Bär & Karrer AG, Sveitsi), Arbitrator Jennifer Kirby (KIRBY, Ranska), Arbitrator, Prof. Dr. Stefan Kröll (Bucerius Law School, Saksa), Partner Robin Oldenstam (Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB, Ruotsi) sekä Partner Galina Zukova (ZUKOVA Legal, Ranska).

”Haluamme myös kiittää toimikautensa päättävää puheenjohtajistoa sekä muita hallituksen jäseniä heidän merkittävästä panoksestaan lautakunnan toiminnassa. Väistyvän puheenjohtajiston hallituskauden aikana välimieslautakunnan sääntöjä on uudistettu kahdesti, ja he ovat puheenjohtajistona erittäin ansioituneesti johtaneet lautakunnan toimintaa”, Kaistinen toteaa.

Keskuskauppakamari on myöntänyt välimieslautakunnan puheenjohtaja, asianajaja, osakas Petra Kiuruselle (Asianajotoimisto Lindfors & Co Oy) sekä varapuheenjohtaja, lakiasiainpäällikkö Mikko Kemppaiselle (Orion Oyj) rautaisen ansiomerkkinsä tunnustuksena merkittävästä panoksesta elinkeinoelämän riidanratkaisumenettelyn kehittämisessä sekä ansiokkaasta toiminnasta välimieslautakunnan puheenjohtajiston tehtävissä. Varapuheenjohtaja, asianajaja, osakas Marko Hentuselle (Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy) Keskuskauppakamari on myöntänyt kauppakamarin ansioristin. Ansioristi myönnetään ansiokkaasta toiminnasta kauppakamarissa tai Keskuskauppakamarissa. Hentusella oli muun ohella keskeinen rooli työryhmässä, jonka työn tuloksena välimieslautakunnan säännöt uudistettiin laajasti 1.6.2013 lukien.

”Kiitämme myös hallituskautensa päättävää Olli Sailasta sekä kansainvälisistä jäsenistä kautensa päättäviä Niuscha Bassiria ja Toomas Vaheria. On ollut ilo työskennellä nykyisen puheenjohtajiston ja hallituksen kanssa, ja nyt ryhdymme valmistelemaan ensi vuotta sekä uuden hallituksen toimikauden alkamista", Kaistinen sanoo.