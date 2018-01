Keskustelutilaisuus ruotii Helsingin vihan kevättä 1918

Mahtava Merihaka on Helsingin vuoden 2017 kulttuuriteko 15.1.2018 13:00 | Tiedote

Helsingin kulttuuriteko 2017 -palkinto on myönnetty Mahtava Merihaka -työryhmälle. Työryhmä on kahden vuoden aikana tuonut Merihakaa esiin uudessa valossa sekä alueen asukkaille että muille kaupunkilaisille ja saattanut alueen laajempaan tietoisuuteen tapahtumillaan ja tempauksillaan. Palkinnon suuruus on 5000 euroa.