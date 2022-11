Kestävä pinta, kestävä tuote – kemian alan kasvuyhtiö Optitune tuo lisävuosia kodin tuotteiden kestävyyteen

Älypuhelinten, kodinkoneiden ja muiden tuotteiden pinnoitusta ajatellaan usein vasta silloin, kun pinta naarmuuntuu tai kuluu, likaa on vaikea irrottaa tai näyttöruutu häikäisee silmiä.

Lopulta muuten täysin toimiva tuote voi päätyä hävitettäväksi vain siksi, että sen pinta on vahingoittunut tai esimerkiksi liian vaikeaa pitää puhtaana.

Suomalainen kemian alan kasvuyritys Optitune Oy ehkäisee kuluttajaelektroniikan ja kodin pintojen kulumista kehittämällään polysiloksaanipinnoitteella, joka mm. estää naarmuuntumista sekä parantaa erilaisten tuotteiden puhdistettavuutta ja kestävyyttä.

Yhtiön kunnianhimoisena tavoitteena on ehkäistä pintojen suorituskyvyn heikkeneminen kokonaan ja vähentää sitä kautta lukuisten eri tuotteiden ympäristökuormitusta.

– Kestävä kehitys vaatii meiltä kaikilta materiaalin kulutuksen vähentämistä. Tekemällä tuotteista kestävämpiä voimme pidentää niiden käyttöaikaa ja samalla vähentää luonnonvarojen kulutusta, kun esimerkiksi uutta puhelinta ei tarvitse ostaa jo vuoden päästä tai tiskiallasta ei tarvitse vaihtaa jo viiden vuoden käytön jälkeen, Optitune Oy:n toimitusjohtaja Jody Paulus toteaa.

Pauluksen mukaan hiusta ohuempi nanopinnoite on jo itsessään ympäristöystävällinen valinta, sillä itse pinnoitemateriaalia tarvitaan tuotteeseen 10 kertaa vähemmän verrattuna siihen, jos samassa tuotteessa käytetään esimerkiksi paksumpaa akrylaattipohjaista pinnoitetta.

Kestävyyttä haastaville teräspinnoille kodissa ja teollisuudessa

Optitunen pinnoitteita käyttävät jo useat kansainväliset suuryritykset, kuten kannettavia tietokoneita valmistavat Asus ja Lenovo sekä maailman suurin tiskialtaiden valmistaja Franke. Sama pinnoitemateriaali taipuu myös vaativan teollisuuden käyttöön.

– Polysiloksaanipinnoitteen avulla esimerkiksi LVI-putkistoissa galvanoitua terästä, mikä on 80 prosenttia halvempaa kuin ruostumaton teräs ja lisäksi sen tuotanto vaatii huomattavasti vähemmän energiaa, Paulus kertoo.

Pienemmissä tuotteissa ruostumattoman teräksen käyttö on usein perusteltua ja sen käyttö on lisääntynyt erityisesti keittiön ja kodinhoitohuoneen kodinkoneissa. Moderni teräspinta on tyylikäs, mutta voi aiheuttaa päänvaivaa siivouksessa.

– Ilman hyvää pinnoitetta ruostumaton teräs naarmuuntuu herkästi ja pinnassa näkyy jokainen sormenjälki, jolloin pintojen puhtaanapito on usein työlästä. Tämä on yksi arkipäiväinen ongelma, jonka meidän pinnoite ratkaisee, Paulus muistuttaa.

Monikäyttöisen nanopinnoitteen kehittäminen on vaatinut vuosien huolellista tuotekehitystyötä. Nyt Optitune on siirtynyt tuotantoyritykseksi ja yhtiöllä on parhaillaan meneillään osakeanti kasvurahoitusyhtiö Springvestin kautta.

Rahoituskierroksen kerättävistä varoista 3 miljoonaa euroa on suunniteltu käytettäväksi massatuotannon edellyttämiin investointeihin.

Tutustu Optitune Oy:n osakeantiin >