Kestävä Terveydenhuolto -hanke: Kustannusvaikuttavuus syntyy potilasryhmittäin

Jotta väestön terveyttä voidaan parantaa ja samalla kaventaa hyvinvointieroja, on tärkeää tunnistaa vaikuttavimmat menetelmät, prosessit ja ennaltaehkäisevät toimet sekä samanaikaisesti luopua heikosti vaikuttavista.

Apulaisprofessori Paulus Torkki Helsingin yliopistosta tutkii yhdessä Nordic Healthcare Groupin (NHG) ja Etuman kanssa sitä, millaisilla periaatteilla, rakenteilla ja prosesseilla terveydenhuollon palveluita voisi Suomessa priorisoida. Hänen mukaansa yksi ratkaisu on value based healthcare eli vaikuttavuusperustainen terveydenhuollon ajattelu.

”Ikuinen resurssipula ei katoa vain resursseja lisäämällä. Toimintaa seurataan nykyisin yksikkökohtaisesti, tarkastelemalla sairaalan tai terveyskeskuksen kuluja. Sen sijaan pitäisi tarkastella tarpeita sekä kustannusten ja saavutettujen hoitotulosten suhdetta asiakas- ja potilasryhmittäin – toisin sanoen sitä, mitä investoidulla rahalla tai resurssilla saadaan aikaan. Vasta kun alamme hahmottaa terveyseroja ja todellista kustannusvaikuttavuutta, resurssien käyttöä saadaan priorisoitua järkevästi”, Torkki sanoo.

Hän uskoo myös, että moni hankala asia on sivuutettu nykyisessä keskustelussa.

”Ammattilaisiin kohdistuu kestämätön paine, kun he joutuvat tekemään joka päivä valintoja työssään. Nykyistä avoimempi, läpinäkyvämpi ja systemaattisempi terveydenhuollon toimintojen priorisointisekä poliittisen ja ylimmän johdon ohjaus ovat keskeisiä, jotta voimme parantaa väestön terveyttä ja kaventaa hyvinvointieroja kestävällä tavalla,” Torkki lisää.

Kestävä Terveydenhuolto -hankkeen mukaan ymmärrystä laadun ja kustannusvaikuttavuuden mittaamisesta pitää parantaa, ja erityisen tärkeää on luoda näiden mittaamiselle edellytykset Sote-uudistuksen yhteydessä

”Hoidon vaikuttavuuden mittaaminen on ennen kaikkea potilaan etu. Sote-palvelujen kehittämisessä ja muutosjohtamisessa tarvitaan tietoa siitä, millainen toiminta on ihmisten kannalta tarkoituksenmukaista, millaisista päätöksistä kustannukset syntyvät, ja miten päätöksiä on järkevä ohjeistaa”, sanoo Lääkäriliiton politiikka-​toimialan johtaja Heikki Pärnänen.

Terveydenhuollon taloudellinen kestävyys edellyttää priorisointia. Kestävä terveydenhuolto -hanke toivoo, että priorisoinnin kehittämisestä käytäisiin laajapohjaista ja avointa yhteiskunnallista keskustelua, jotta rajallisten resurssien käyttämisestä voitaisiin päättää mahdollisimman oikeudenmukaisesti ja tehokkaasti. Priorisoinnin on perustuttava eettisesti hyväksyttäviin periaatteisiin, joissa korostuvat yhdenvertaisuus, hoidon tarve ja kustannusvaikuttavuus.

Terveydenhuollon kestävää rahoitusta uusilla hyvinvointialueilla pohdittiin Kestävä terveydenhuolto -hankkeen SuomiAreena-seminaarissa 12.7.2022

Lisätietoa Helsingin yliopiston, Nordic Healthcare Groupin (NHGja Etuman Terveydenhuollon palveluvalikoiman priorisointi -hankkeesta löytyy täältä.