Kestävän suomalaisen maidontuotannon edellytykset pitää turvata

Maailman mittakaavassa ja monella mittarilla tarkasteltuna suomalainen maidontuotanto on erittäin kestävää. Alalla on myös vahva tahtotila edistää edelleenkin maidontuotannon ilmastoystävällisyyttä, eläinten hyvinvointia sekä luonnon monimuotoisuutta.



- Maailmanlaajuisesti tarkasteltuna maitotuotteiden kysyntä kasvaa, ja Suomessa - jos missä - maitoa pystytään tuottamaan vastuullisesti ja kestävästi, sanoo joensuulainen maidontuottaja, MTK:n maitovaliokunnan puheenjohtaja Asko Miettinen.



- Ketjussa jo pitkään tehdyn vastuullisuustyön lisäksi kestävyysetua meille antaa viileissä olosuhteissa hyvin kasvava nurmi, johon suomalainen maidontuotanto perustuu.



Kuluvan vuoden aikana maidontuotannon kustannukset ovat nousseet rajusti kaikkien kustannuserien osalta. Maitotiloilla kustannussäästöjä on haettu jo useiden vuosien ajan, ja nyt osalla tiloista ollaan maksuvalmiusongelmien äärellä, mikä kuormittaa maidontuottajia kohtuuttomasti.



Maitovaltuuskunnan huoli on, että jo viime vuosina nopeasti laskenut maitotilojen määrä kääntyy entistäkin nopeampaan laskuun. Tällä olisi suoria vaikutuksia maaseudun elinvoimaan ja maisemaan.



- Yhteisen maatalouspolitiikan, CAP:n, tulevan ohjelmakauden valmistelun loppusuoralla on varmistettava, että työvaltaisimman ja laajimman kotieläintuotannon alan, maidontuotannon, tuet turvaavat jatkossa maidontuotannon jatkumisen ja alan kehittämisen, muistuttaa Vesilahtelainen maidontuottaja, Maitovaltuuskunnan puheenjohtaja Mauri Penttilä.

- Tässä hyvin haastavassa taloudellisessa tilanteessa Maitovaltuuskunta pitää erityisen tärkeänä sitä, että maidontuotantoon kohdentuvat tuet säilyvät tulevalla ohjelmakaudella ennallaan.

---------------

Maitovaltuuskunta on vuonna 1995 perustettu maito-osuuskuntien rekisteröimätön yhdistys.

Maitovaliokunta on Maitovaltuuskunnan, MTK:n ja SLC:n perustama yhteistyöelin.

-------------



Lisätietoja:

Maitovaltuuskunnan puheenjohtaja Mauri Penttilä, puh. 0400 832 993

Maitovaliokunnan puheenjohtaja Asko Miettinen, puh. 040 732 7388



Autamme haastateltavien etsinnässä. Ole yhteydessä:

maitoasiamies Marjukka Mattio, puh. 050 533 8924



Seuraavia MTK:n kuvia saa käyttää. Kuvassa Pelto-Mattilan maitotilan isäntä Sami Suttinen Hausjärveltä.