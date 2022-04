Ketä kuunnellaan, kun kaikki puhuvat? Uutuuskirja Öyhökratia paljastaa, miten meihin vaikutetaan

Somessa kaikki tuntuvat huutavan omaa asiaansa, eikä keskusteluja kannata käydä. Älämölön ohessa käytetään kuitenkin valtaa. Uutuustietokirja Öyhökratia selvittää ajankohtaisin esimerkein, kuinka pieni joukko aktiivisia somen käyttäjiä voi nykyisessä mediaympäristössä heiluttaa koko julkista keskustelua ja vaikuttaa siten jopa lainsäädäntöön.

Kirjailijat paljastavat, miten lobbarit, someinfluensserit ja aktivistit vaikuttavat ihmisten mielipiteisiin, uutismediaan ja päättäjiin. Kirjaan on haastateltu toimittajia, poliitikkoja ja somevaikuttajia.

”Öyhökratiassa sekä päättäjät että uutismedia käyttävät samoja keinoja. Päättäjät miettivät, miltä asiat kuulostavat somen kautta, uutismedia hyötyy siitä, että jutut "toimivat somessa"”, Minea Koskinen selvittää.

Esimerkkeinä käytetään muun muassa koronaa ja #metoo-keskustelua. Öyhötyksen taktiikoita voi käyttää monenlaisten tavoitteiden edistämiseen, Johannes Koponen kertoo.

”Ja vaikka tavoitteet olisivat hyviä, niitäkin voidaan öyhökratiassa ajaa epäreilusti. Nettikeskustelu ei ole tasavertaista. Tunnistamalla niitä taktiikoita, joita siellä käytetään, vallankäyttö tulee paremmin näkyville. Jos emme puhu öyhökratiasta, se pääsee yllättämään” , Koponen huomauttaa.

Minea Koskinen on instagram-vaikuttamiseen perehtynyt journalisti ja tietokirjailija, joka on ollut mukana kirjoittamassa teoksia Hyvän sään aikana (2017) ja Saamattomat - millainen Suomi meille jää (2020). Hän on kehittänyt Ylellä sosiaalisen median uutissisältöjä nuorille.

@minealist

Jussi Pullinen on Helsingin Sanomien talouden ja politiikan toimituksen esihenkilö ja tietokirjailija, joka on kirjoittanut Tieto-Finlandia ehdokkaaksi valitun kirjan Mitä meille tapahtui? Näin internet ja sosiaalinen media muuttivat elämämme (2019).

@JussiPullinen

Johannes Koponen on ennakoinnin asiantuntija, joka tutkii väitöskirjassaan journalismin ja alustatalouden suhdetta. Aiemmin hän on julkaissut kirjan Alustatalous ja uudet liiketoimintamallit (2019)

@johanneskoponen

Johannes Koponen, Minea Koskinen, Jussi Pullinen: Öyhökratia – Ketä kuunnellaan, kun kaikki puhuvat

261 sivua

Ilmestyy äänikirjana 11.4., lukija Heljä Heikkinen

Lisätietoja sekä haastattelu-, arvostelukappale- ja kuvapyynnöt:

Pauliina Pietilä, tuottaja, p. 040 779 2942, pauliina.pietila@gummerus.fi