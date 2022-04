Keusote kysyy yli 70-vuotiailta palveluiden asiakaslähtöisyydestä ja laadusta

- Toivomme saavamme kyselyyn paljon vastauksia ja arvokasta tietoa palvelukokemuksista kehittääksemme palveluitamme oikeaan suuntaan, toteaa asiakasohjauksen päällikkö Leena Säkäjärvi.

Kyselyyn voi myös vastata Keusoten verkkosivujen kautta osoitteessa www.keusote.fi/kysely70. Kyselyyn voi vastata 6.5.22 mennessä. Kyselyn vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja vastaajaa ei voi tunnistaa. Vastauslomakkeen palauttaminen Keusotelle on maksutonta kyselyn mukana tulleella palautuskuorella.

Palaute ohjaa kehittämistä

Jatkuvaa asiakaspalautetta voi antaa Keusoten toimipisteissä sijaitsevien palautelaitteiden, verkkosivukyselyn tai tekstiviestikyselyn kautta sekä suullisesti Keusoten ammattilaisille. Asiakaspalautteita käsitellään reaaliajassa. Asiakaspalaute on merkittävässä roolissa ja osana organisaation päivittäisjohtamista ja jatkuvaa parantamista. Palautteen antajan on mahdollista jättää yhteydenottopyyntö verkkosivupalautteen kautta, jolloin palvelusta vastaava esimies on yhteydessä palautteen antajaan viiden arkipäivän sisällä.

