Kevään lukuromaaneissa matkataan historialliseen Pariisiin ja aurinkoisen Amalfin rannikolle

Fiona Valpy: Rue Cardinalen ompelijattaret

Fiona Valpyn läpimurtoteos on vavahduttava historiallinen romaani urheudesta, mahdottomista valinnoista ja naisten roolista sodassa.

Pariisi, 1940. Natsit ovat miehittäneet Pariisin, mutta kolme nuorta ompelijatarta yrittää jatkaa elämää parhaansa mukaan. Salaa yksi heistä avustaa vastarintaliikettä, toinen joutuu saksalaisen upseerin pauloihin ja kolmas sekaantuu johonkin, mitä ei voi paljastaa edes ystävilleen. Voivatko he selvitä historian synkimmän aikakauden kuohuista tulematta revityiksi erilleen?

Kaksi sukupolvea myöhemmin Harriet, yhden heistä lapsenlapsi, saapuu Pariisiin. Hän etsii epätoivoisesti yhteyttä menneisyyteensä ja alkaa viimein keriä auki vaiettua, kipeää perhetarinaa.

Fiona Valpy nousi historiallisilla romaaneillaan myyntilistojen kärkinimeksi. Häntä luetaan yli 20 kielellä ympäri maailmaa. Hän inspiroituu etenkin toisen maailmansodan aikana eläneiden vahvojen naisten tarinoista. Hänen teoksissaan yhdistyvät tarkka taustatutkimus ja elävä ajan ja paikan kuvaus.

Ilmestyy 16.1.2023

Rebecca Serle: Kesä Amalfin rannikolla

Lumoava kuvaus Italiasta ja siteestä äidin ja tyttären välillä.

Katy Silverin elämän suurin rakkaus on aina ollut hänen äitinsä Carol. Nyt äitiä ei enää ole, ja Katyn täytyy totutella uuteen todellisuuteen. Hän matkustaa Positanoon, äidilleen merkitykselliseen italialaiseen rantakylään, jossa tämä vietti kesän ennen kuin tapasi Katyn isän. Huumaantuessaan Amalfin rannikon maisemista ja ruoasta Katy tuntee heti pääsevänsä lähemmäs äitiään.

Ja sitten hän kohtaa Carolin: ilmielävänä, ruskettuneena - ja kolmekymppisenä. Katy ei ymmärrä, mitä oikein tapahtuu, mutta jotenkin hän on saanut äitinsä takaisin. Kesän aikana Katy oppii tuntemaan Carolin, ei äitinään vaan ikäisenään naisena, joka tämä oli ennen kuin sai hänet.

Rebecca Serle on Viisi vuotta myöhemmin -romaanillaan kansainväliseksi tähdeksi noussut menestyskirjailija ja tv-käsikirjoittaja. Hän on valmistunut Etelä-Kalifornian yliopistosta ja The New Schoolista New Yorkissa. Serle asuu nykyään Los Angelesissa.

Ilmestyy 31.1.2023