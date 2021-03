Keväinen katupölykausi lähestyy

Jäteveden lämpö kiinnostaa – kokonaistarkastelu tarpeen ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi 22.2.2021 09:05:00 EET | Tiedote

Jäteveden sisältämä lämpö on merkittävä resurssi, jonka nykyistä tehokkaampaan hyödyntämiseen kohdistuu paljon ja perusteltua kiinnostusta. Jäteveden lämpö on samalla välttämättömyys jäteveden biologiselle käsittelylle, erityisesti typenpoistolle. Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY on käynnistänyt yhteishankkeen, jossa tutkitaan jätevesilämpöä yhteiskunnan lämpöenergiataloudessa.