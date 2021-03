Kevät tulee, ja niin tulevat myös Otavan uudet luontokirjat – nyt keskitytään soihin ja hyönteisiin

Mikä onkaan varmempi kevään merkki, kuin talven jäljiltä heräävä luonto? Suomen luonnossa –sarjan uutuuskirjat opastavat ympäristömme ihmeisiin. Tiedätkö, mitä uusia hyönteislajeja on saapunut Suomeen ilmaston lämpenemisen seurauksena? Tai mistä löytyy varmimmin hillaa?

Kari Kaunisto ja Veikko Rinne: Hyönteisiä Suomen luonnossa – yksilömäärät romahtaneet, paljon uusia lajeja

Kauniston ja Rinteen hyönteiskirjan teemana on muutos – Suomen hyönteislajisto muuttuukin nyt kovempaa vauhtia kuin koskaan. Maahamme on kotiutunut paljon uusia lajeja, ja toisaalta perinteisiä lajeja on vaikeuksissa. Hyönteisten yksilömäärien on arvioitu joidenkin tutkimusten mukaan romahtaneen jopa 20–30 % viimeisten 50 vuoden aikana.

Kirja antaa lukijalle tietoa niistä tekijöistä, jotka aiheuttavat meneillään olevaa muutosta hyönteislajistossamme, sekä innostaa syventymään ja tutkimaan monimuotoista hyönteismaailmaa ympärillämme. Muutosta esitellään esimerkkilajien kautta, joita kirjassa esitellään yli 100. Hyönteismaailma on täynnä toinen toistaan upeampia yksityiskohtia. Jopa kaikkein pienimmät lajit, vaikkapa kesäiltoina mökin rannassa ylös alas -lennossa ilmaa survovat pikkuruiset surviaissääsket, koostuvat erittäin monimutkaisista rakenteista. Kirja kutsuukin pitämään huolta pihojen, puutarhojen ja metsien kiehtovista hyönteisistä.

Kirjassa esitellään muun muassa kotona viihtyvä paperitoukka, joka on lähtöisin Karibian alueelta, josta se on levinnyt ihmisen mukana 1990-luvun loppupuolella myös Suomeen aina Oulun korkeudelle saakka; lutikka, jota ei pidä sekoittaa luteeseen; sekä näyttävä tulilude, joka on rantautunut Suomeen 2010-luvulla Keski-Euroopasta.

FT Kari Kaunisto työskentelee erikoistutkijana Turun yliopiston Biodiversiteettiyksikössä. Kaunisto on tehnyt väitöskirjansa sudenkorentojen ekologiasta.

FM Veikko Rinne toimii museomestarina Turun yliopiston eläinmuseossa hyönteisten ja muiden selkärangattomien tutkimuksen parissa.

J o uko Rikkinen: Suot Suomen luonnossa – Ota kirja reppuun ja lähde suoretkelle!

Suot peittävät ison osan maamme pinta-alasta. Jouko Rikkisen opas käy läpi kaikki suotyypit avosoista korpiin ja rämeisiin sekä rantaluhtiin ja harvinaisempiin pohjoisen palsasoihin. Kirjan selkeä kuvitus esittelee perusteellisesti suoluonnon ominaispiirteitä sekä kasvilajeja tehden niiden tunnistamisen helpoksi. Kirjassa käsitellään myös suolla kasvavat marjat ja opastetaan, millaisilta paikoilta näitä herkkuja kannattaa etsiä. Kirja sopii kaikille luontoharrastajille ja retkeilijöille, mutta myös metsänomistajille ja opiskelijoille.

Jouko Rikkinen on Helsingin yliopiston kasvitieteen professori. Hän on ansioitunut tietokirjailija ja luontovalokuvaaja. Rikkinen on aiemmin julkaissut mm. kirjat Metsät Suomen luonnossa ja Villivihannekset Suomen luonnossa. Tämä on hänen kuudes luontokirjansa.

Otavan värikasvio n uudistettu laitos

Suomen suosituin värikasvio, nyt uudistettuna laitoksena! Kirja esittelee upein piirroksin ja lajikuvauksin lähes 900 yleisintä Suomessa tavattavaa kasvia. Ajanmukaiset tiedot kasvien nimistöstä, levinneisyyksistä ja uhanalaisista lajeista. Mukana on nyt myös kasvien nimet ruotsiksi. Uudistustyön ovat tehneet kasvibiologit Arto Kurtto ja Leena Helynranta.

