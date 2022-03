Kevyen liikenteen väylä toistaiseksi suljettu Vantaan Askistossa maantien 120 varrella

Sään nopeat vaihtelut ovat haastaneet teiden kunnossapitoa muun muassa Vantaalla. Liikennettä vaarantavan tulvaveden vuoksi Vantaan Askistossa maantie 120 ja sen vieressä alempana kulkeva kävely- ja pyöräilyväylä jouduttiin sulkemaan liikenteeltä perjantaina 18. helmikuuta. Vaikka tiellä oli vielä runsaasti vettä, ajorata avattiin uudelleen liikenteelle, sillä ajokeli oli viikonvaihteen jälkeen muuttumassa huonoksi lumimyrskyn vuoksi. Jos suljettu osuus olisi jätetty talvihoitamatta myrskyn aikana, tie olisi ollut erittäin työläs avata liikenteelle myöhemmin. Sen sijaan kävely- ja pyöräilyväylä on ollut suljettuna helmikuusta lähtien. Kyseisessä kohdassa kevyen liikenteen väylä kulkee pitkän matkan huomattavasti alempana kuin ajorata, ja siksi siihen kohdistuvat vielä suuremmat tulvahaitat.

Vaikka autotie saatiin avattua liikenteelle, tiellä oli vettä vielä pitkään liikenteelle avaamisen jälkeenkin. Tämä aiheutti mittavia paannejääongelmia. Kyseisessä paikassa tulvavesi yhdessä yöpakkasten kanssa on kerryttänyt ajoradalle ajoittain jopa 30 cm paksuista paannejäätä, jota on poistettu muun muassa kaivurikuormaajalla. ”Tällä hetkellä ajoradalla ei ole vettä, mutta kävelyn ja pyöräilyn väylällä on erittäin paksu kerros jäätä ja jonkin verran vettä”, toteaa Jami Vähäsoini ELY-keskuksen Kunnossapitoyksiköstä.

Tilanne on valitettava kävellen ja pyörällä liikkuville. Jään poistaminen mekaanisesti kevyen liikenteen kapeilta väyliltä haastaa myös kunnossapitokalustoa. Tässä tilanteessa viisain vaihtoehto on odottaa, että jään pinta pehmenee auraamiskelpoiseksi. Kevään eteneminen nopeuttaa sulamista. Jos lämpötilat pysyvät plussan puolella myös öisin, voidaan tilanteeseen saada helpotusta 1–2 viikon kuluessa. Kävely- ja pyörätie avataan liikenteelle heti, kun siellä on turvallista liikkua.

Tulva toistuu kyseisellä kohtaa vuosittain. Tyypillisesti kevään ja syksyn runsaat sateet nostavat kohdan alapuolisten vesistöjen pintoja ja vesi nousee ensin kävely- ja pyöräilytielle ja sen jälkeen korkeampana olevalle ajoradalle. Tänä talvena sulamisvedet ovat jäätyneet alajuoksulla ja aiheuttaneet tulvan. Tien eteläpuolen veden johtamista tarkastellaan kevään aikana, suojelualueet huomioiden. Tulvimisongelman pysyvä ratkaisu olisi väylien korottaminen, joka on pehmeiköllä raskas ja kallis toimenpide.

Akuutit palautteet tiestön kunnosta: Tienkäyttäjän linja p. 0200 2100

ELY-keskuksen liikenteen asiakaspalvelu: p. 0295 020 600

Ohjeet vahingonkorvauksen hakuun: https://www.ely-keskus.fi/vahingonkorvaukset