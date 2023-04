Kevyen liikenteen väylän rakentaminen Maalismaantien varteen käynnistyy

Pohjois-Pohjanmaan järvien happitilanne heikoin pienissä ja matalissa järvissä 5.4.2023 15:43:12 EEST | Tiedote

Maaliskuussa selvitettiin 32 järven happitilannetta. Puolet järvistä on niin matalia, että näytteet on otettu vain yhdestä näytteenottosyvyydestä, joka vaihteli puolesta metristä metriin. Matalien järvien vesitilavuus on pieni ja happea kuluu etenkin rehevissä järvissä, joissa on paljon hajotettavaa eloperäistä ainesta. Syvemmissä järvissä hapen määrä vähenee usein pohjaa kohden, koska eri lämpötilassa olevat kerrokset eivät sekoitu. Kuusamon ja Taivalkosken järvissä jäänpaksuus oli maaliskuussa keskimäärin 0,6 metriä, Pohjois-Pohjanmaan eteläosalla 0,5 metriä. ELY-keskukseen ei ole tullut talven aikana ilmoituksia kalakuolemista.