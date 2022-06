KHO piti voimassa Kemijärven biotuotetehtaalle myönnetyn ympäristö- ja vesitalousluvan

KHO:n vuosikirjapäätös, joka koskee kunnallista viranhaltijaa (työsopimussuhteinen toimi) 29.6.2022 09:49:44 EEST | Päätös

Kuntajaon muutoksessa kunta (lakkaava kunta) yhdistyi olemassa olevaan kuntaan. Uuden kunnan yhteisvaltuusto oli lakkauttanut sellaisia virkoja, joissa ei käytetty julkista valtaa. Näiden joukossa oli A:n olemassa olleessa kunnassa ollut kirjastonjohtajan virka. Virka muutettiin kirjastonhoitajan toimeksi, johon A siirrettiin. A:n tehtäviin kirjastonhoitajana ei kuulunut julkisen vallan käyttöä. Palvelussuhteen jatkaminen työsopimussuhteisena ei ollut kuntalain 87 §:n 2 momentin vastaista. A:n palkkaa ei ollut muutoksen johdosta alennettu. Palvelussuhteen lajin vaihtumisesta aiheutuvat muutokset eivät merkinneet sellaista heikennystä palvelussuhteen ehtoihin, että muutos olisi ollut liikkeenluovutusta koskevien periaatteiden vastainen. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on kokonaisuudessaan luettavissa korkeimman hallinto-oikeuden internetsivustolla. KHO 2022:83