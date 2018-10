Helsingin Diakonissalaitos haluaa vaihtoehtoja kerjäämiselle – kerjääminen on työ, jonka moni vaihtaisi 26.9.2018 06:01 | Tiedote

Helsingin Diakonissalaitos on toiminut vuosikymmenen EU:n liikkuvan väestön keskuudessa. Työ pääosin bulgarialaisten ja romanialaisten romanien parissa on edennyt ja laajentunut, mutta romanien heikko asema on edelleen yksi Euroopan suurimmista ihmisoikeusongelmista. Työn painopiste on siirtynyt hätäavusta kestävämpiin ratkaisuihin, kuten toimeentuloedellytysten luomiseen. Tavoitteena on, että ihmisen ei tarvitse hankkia elantoaan kerjäämällä.