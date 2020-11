Kierrätys lähtee käsistä -ideakilpailu etsii uusia kierrätysratkaisuja koteihin

Helsingin seudun ympäristöpalvelut lanseeraa uuden, kaikille avoimen ideakilpailun Kierrätys lähtee käsistä. Tavoitteena ideakilpailussa on löytää uuden ajan urbaaneja ja kompakteja kierrätysratkaisuja koteihin helpottamaan lajittelua arjessa. Kilpailuaika on 26.11.-31.12.2020. Voittajaideat palkitaan rahapalkinnoin tai uusilla kierrätysinnovaatioilla. Voittajaratkaisuja testataan kodeissa ja kehitetään yhdessä yhteistyöyritysten kanssa. Kilpailun tuomaristossa nähdään edustajat Kekkilä Garden Oy:stä, Laatikkokauppa Oy:stä, Metropolia Ammattikorkeakoulusta, Niimaar Oy:stä ja Orthex Groupilta. Ideakilpailu on osa EU-rahoitteista 6Aika-hanketta CircularHoodFood.

Kierrätys lähtee käsistä -kilpailussa haetaan kahdessa sarjassa uusia ideoita kodin jätteiden lajitteluun. Raskassarja on suunnattu erityisesti suunnittelijoille, kun taas kevytsarjassa ideoita kerätään somehaasteen muodossa kierrätyksestä kiinnostuneilta asukkailta. Kilpailun lähtökohdat – yleisin este lajittelulle on tilan puute kotona HSY:n tavoite on nostaa pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen kotien jätteiden kierrätysaste 60 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä. Tässä asukkaiden osallistumisella on suuri merkitys. Helmikuussa 2020 tehdyn kyselytutkimuksen mukaan pääkaupunkiseudun asukkaiden yleisin este lajittelulle on se, ettei kotona ole tarpeeksi tilaa eri jäteastioille. Kuitenkin 73 prosenttia vastaajista haluaisi lajitella jätteensä nykyistä aktiivisemmin. HSY lähti etsimään yhteistyökumppaneita ja tuoreita ideoita ongelman ratkaisuun. – Haluamme ideakilpailulla löytää pieniinkin tiloihin sopivan, näppärän ja kauniin ratkaisun, joka tuo lajitteluun iloa ja helppoutta! Jätteiden lajittelu on tärkeää, koska vain siten materiaalit saadaan uusien tuotteiden raaka-aineeksi. Se säästää luonnonvaroja ja ympäristöä, kertoo HSY:n projektipäällikkö Roosa Halonen. Monialainen tuomaristo etsii modernia kokonaisratkaisua lajitteluun Kilpailussa etsitään kokonaisratkaisua jätteiden lajitteluun ja halutaan nostaa katse pois tiskialtaan alta. Ratkaisuehdotuksilta toivotaan: esteettisyyttä, designia ja ajatonta muotoilua,

toiminnallisuutta, helppokäyttöisyyttä ja huollettavuutta,

vastuullisuutta sekä ympäristöystävällisiä materiaalivalintoja ja kestävyyttä. Kilpailuratkaisuja arvioi monialainen osaajajoukko. Tuomaristo koostuu kaupallisista ja ei-kaupallisista toimijoista. Tuomariston jäsenet ovat Kaisa Hyyti (lehtori, Metropolia Ammattikorkeakoulu), Janne Kanervo (portfolio manager, Kekkilä Garden), Enni Karikoski (toimitusjohtaja, Niimaar Oy), Sari Kemppainen (ryhmäpäällikkö, HSY), Kirsi Pitkänen (toimitusjohtaja, Laatikkokauppa Oy) ja Alexander Rosenlew (toimitusjohtaja, Orthex Group). Voittajaratkaisut pääsevät testiin koteihin Voittajaratkaisuja testataan kodeissa ja kehitetään yhdessä yhteistyöyritysten kanssa. Kilpailun raskassarja on suunnattu erityisesti suunnittelijoille ja siinä kolme parasta ratkaisua palkitaan rahapalkinnoin: 1. sija 2 000 €, 2. sija 1 000 €, 3. sija 750 €. Kevytsarjassa ideoita kerätään somehaasteen muodossa kierrätyksestä kiinnostuneilta. Voittajalla on mahdollisuus saada yksi kilpailun voitokkaista kierrätysratkaisuista kotiinsa tai voittaa 90 euron ruokalahjakortti. Kodin jätteiden lajittelu on arjen kiertotalousteko, sillä siten roskista saadaan materiaalia uusiin tavaroihin ja tuotteisiin. Esimerkiksi biojätteestä saadaan tuotettua multaa ja uusiutuvaa energiaa, kun taas kartonki syntyy uudelleen esimerkiksi wc-paperin hylsyinä.

Ideakilpailu on osa CircularHoodFood-hanketta. 6Aika: CircularHoodFood Kiertotalous kaupunkikortteleissa – ruoan vähähiilisyys, urbaani tuotanto ja biojätteen kierto -hanke on osa Suomen kuuden suurimman kaupungin 6Aika-strategiaa ja saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastolta (EAKR). Hanke edistää hiilineutraalin kaupunkiympäristön ja kestävän ruokajärjestelmän syntymistä, ruoan hiilijalanjäljen pienenemistä sekä vauhdittaa aiheeseen liittyvän uuden liiketoiminnan, yhteistyön ja ratkaisujen syntymistä. Hanke kestää vuoden 2021 loppuun asti.

Lisätietoja: hsy.fi/ideakilpailu Roosa Halonen, HSY:n projektipäällikkö, roosa.halonen@hsy.fi, puh. 050 534 7200

Avainsanat ideakilpailukierrätyskilpailulajittelu

