Kierrätystaxit tekevät ympäristö- ja kuljetusalan historiaa

Jätelaki on tiukentumassa EU:n kierrätysastetavoitevaatimusten pohjalta. Eri jätelajit on eroteltava toisistaan huolellisesti, joten yhdistettyjä jätekuormia ei enää lakimuutoksen jälkeen oteta jäteasemille vastaan. Lisäksi siirtoasiakirjavelvoite on laajentumassa, mikä osaltaan tuo lisähaasteita.on perustettu tuomaan helpotusta työmaiden arkeen niin, että urakointiyritysten tai taloyhtiöiden ei tarvitse enää huolehtia kierrättämiseen liittyvistä käytännön toimista.“Koen upeana asiana, että toimintamme on niin moniulotteista. Paitsi, että työllistämme taksiyrittäjiä ja osallistumme ilmastotalkoisiin, saamme myös vapautettua työmailla toimivat ammattilaiset tekemään juuri sitä, mitä he parhaiten osaavat. Sen sijaan, että työmiehet joutuisivat käyttämään tuntikaupalla aikaa kierrätyshaasteiden tuomiin velvoitteisiin, he voivat ansaita silläkin ajalla selvää rahaa”, iloitsee Kierrätystaxit-yrittäjäYksistään pääkaupunkiseudulla tehdään vuosittain n. 12 000 huoneistoremonttia. Kun otetaan huomioon muut saneeraus-, purku- ja remonttikohteet niin pk-seudulla kuin ympäri Suomen, voidaan todeta, joten palvelulle on selkeää tilausta. Kierrätystaxit toimittavat työmaille kierrätysastiat, noutavat ne käsittelypisteisiin, hoitavat siirtoasiakirjavelvoitteet ja jätemaksut ja toimittavat raportin ja kuitit palvelun tilaajille niiden hakemia verovähennyksiä varten.