Kierrätystempaus Vaasassa, Lohjalla, Rajamäellä, Riihimäellä ja Heinolassa - Ämpäristöteko laittaa kovamuoviset tuotteet kiertoon 5.6.

Muovi kuuluu kiertoon. Tiistaina, Maailman ympäristöpäivänä 5.6.2018 viidellä paikkakunnalla järjestettävä Ämpäristöteko-tempaus antaa kuluttajille mahdollisuuden tuoda kierrätykseen kovamuoviset tuotteet. – Pulkan puolikas, muovinen terassituolinrähjä, vanhat pakastusrasiat ja rikkoutuneet ämpärit ovat hyviä esimerkkejä kovamuovituotteista, jotka voi tuoda keräyspisteisiin, sanoo toimitusjohtaja Vesa Kärhä Muoviteollisuus ry:stä.

Vastuullinen muovien käyttäminen ei tarkoita muovin käytöstä luopumista.

- Haluamme tempauksellamme muistuttaa muovin vastuullisesta käytöstä ja kierrätyksen tärkeydestä. Muoviroskaa pitää vähentää ja muovijätteiden hyödyntämistä materiaalina lisätä. Luontoon muovi tai muutkaan roskat eivät tietenkään kuulu, Kärhä sanoo.

Ämpäristöteko järjestetään Vaasassa, Lohjalla, Rajamäellä, Riihimäellä ja Heinolassa. Lähimmän keräyspisteen voi tarkistaa osoitteesta www.muovikuuluukiertoon. Tempauksen järjestävät Muoviteollisuus ry:n jäsenyritykset.

- Tavoitteemme on, että Ämpäristöteko on jatkossa vuosittainen, valtakunnallinen tempaus.

Tee #ämpäristöteko – laita muovit kiertoon!

Ämpäristöteko on helppoa: kerää rikkinäiset, käytöstä poistetut kovamuovitavarat varastoista, kaapeista ja komeroista ja tuo ne keräyspisteeseen. Keräyspisteissä otetaan vastaan puhtaita muovituotteita eli esimerkiksi lumikolasta pitää irrottaa metallinen varsi, lapiosta puinen kahva. Ennen kerätykseen tuomista muovit on mahdollisuuksien mukaan hyvä huuhdella tai pyyhkiä puhtaiksi. Keräys on tarkoitettu ainoastaan kotitalouksien kovamuovisille tavaroille.

Kerätyt kovamuoviset tuotteet kuljetetaan Fortumille Riihimäelle, jossa ne ohjataan eteenpäin materiaalina tai energiana.

- Hyvin suunnitellut, laadukkaat kovamuoviset tuotteet kestävät käytössä vuosia, jopa vuosikymmeniä. Tällä hetkellä käytöstä poiston jälkeen nämä muovit hyödynnetään energiana, sillä toistaiseksi kovamuovisille tuotteille ei ole järjestetty jatkuvaa kierrätystä, Kärhä sanoo.

Kuluttajapakkausten kierrätys on järjestetty valtakunnallisesti vuoden 2016 alusta. Tällä hetkellä muovipakkauksista kierrätetään Suomessa 27,5 % markkinoille saatettavasta määrästä. Kehitettävää on edelleen, vaikka EU:n asettama 22,5 % tavoite onkin jo ylitetty.

Muovi ei ole roskaa

Luonnonvarojen kokonaiskulutuksen näkökulmasta ei ole mitenkään perusteltua lopettaa muovien käyttöä. Sen sijaan roskaamista on vähennettävä ja muovien kierrättämistä lisättävä. Muoveissa vastuullisuus tarkoittaa materiaalitehokkaita ratkaisuja, selkeään tarpeeseen ja pitkäaikaiseen käyttöön suunniteltuja tuotteita sekä uusia ratkaisuja.

Muovien aiheuttamien ympäristöhaittojen ratkaisuiksi on esitetty muovien kulutuksen vähentämistä.

- Useissa elinkaarianalyyseissä on osoitettu, että oikeissa tuoteryhmissä muovit tuottavat pienimmät kokonaisympäristövaikutukset. Positiiviset vaikutukset syntyvät muun muassa raaka-aineiden ja energian säästönä sekä hävikin ja energiatarpeen pienenemisenä jakelussa ja liikenteessä, sanoo Vesa Kärhä.