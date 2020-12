Kiertävä joulu oman perheen kesken

Jukka Turunen ja Timo Ranta tietävät, mitä tehdä joululle. Lohjan asuntomessualueelle ensi syksynä muuttava pariskunta laittaa juhlapyhät kiertoon!

Palkitun lohjalaisen Cafe Lauri -kahvilan yrittäjäpariskunta Jukka Turunen ja Timo Ranta arvostavat läheisten kanssa vietettyä aikaa. Ystävien kanssa on käyty syömässä uudessa ravintolassa joka kuukausi, ja suuret juhlapyhät on jo kymmenen vuotta juhlittu sukulaisten kanssa. Tätä on pyritty jatkamaan myös tänä vuonna hieman muunneltuna, koronarajoitukset huomioon ottaen.

”Vietämme yhdessä pääsiäisen keväällä, juhannuksen kesällä, rapujuhlat syksyllä ja joulun talvella”, kertoo Timo Ranta, jonka perheen perinteisiin yhteiset sukujuhlat ovat alun perin kuuluneet.

”Meitä on kolme veljestä, ja juhlimme perheinemme yleensä toistemme kodeissa vuorotellen.”

Kaikki lähti eräästä pääsiäisestä, jolloin Timon ja Jukan kotona kokattiin juhlaillallinen suvun nuorisolle. Kaikki viihtyivät niin hyvin, että säännölliset tapaamiset päätettiin laittaa kalenteriin jatkossakin. Myös tämän vuoden elokuussa juhlittiin yhdessä koronasta huolimatta – Jukan ja Timon terassilla.

”Suurten juhlien lisäksi kehitämme kaikkea epävirallisempaa, kuten pikkujouluja ja retkiviikonloppuja”, Jukka kertoo.

Timo Ranta vastasi vuosikaudet Cafe Laurin upeista herkuista. Mascarpone- ja kinuski-vadelmakakkujen sekä korvapuustien ja lörtsymunkkien lisäksi Timon käsissä valmistui joulun aikaan mustaherukoista alusta saakka itsevalmistettu glögi. Sitä nautitaan myös perhejouluissa. Kukaan ei kuitenkaan joudu uurastamaan juhlaillallisen parissa yksin.

”Jokainen kantaa kortensa kekoon ja juhlapöytä täyttyy kaikkien tuomista herkuista.”

Laatu korvaa määrän

Jokainen tuo kiertävään jouluun myös yhden lahjan ennalta arvotulle henkilölle.

”Kukin ostaa jouluksi vain yhden lahjan, jonka arvo saa olla korkeintaan 30 euroa”, Timo kertoo. ”Laitamme juhannuksena kaikkien nimet kippoon, josta kukin nostaa oman lahjansa vastaanottajan.”

Näin jouluun saadaan sopivaa annos antamisen ja saamisen iloa sekä jännitystä, mutta lahjojen määrä ja niihin käytetty rahasumma pysyvät kohtuullisina. Lahjoista tulee myös harkitumpia ja pettymyksiltäkin vältytään. Laatu korvaa määrän.

”Pikkulapset ovat tietenkin erikseen”, Jukka muistuttaa. ”He saavat useamman lahjan.”

Kiertävä joulu pyöreässä kodissa

Ensi vuonna, jouluna 2021, päästään juhlimaan kaikille uudessa paikassa – Jukan ja Timon Lohjan asuntomessualueelle valmistuvassa kodissa, joka on nimetty poikkeuksellisen pyöreän muotonsa mukaan Pyörteeksi. Pesämäinen koti tarjoaa perhejuhlille tunnelmalliset ja intiimit puitteet. Pyöreän talon ikkunat avautuvat valtaosin sisälle päin. Sisäpihalla on suuri lasitettu terassi, josta johtaa portaat suojaisaan puutarhaan. Puutarhan keskellä kasvavaan omenapuuhun voi ripustaa vaikka jouluvalot. Sukujuhlien lisäksi Pyörre tarjoaa upeat puitteet järjestää myös muita lähipiirin tilaisuuksia. Niitäkin varten on jo olemassa suunnitelmia.

”Aiomme toteuttaa uudessa kodissamme pitkäaikaisen haaveemme järjestää kotikonsertteja”, Jukka kertoo. ”Koti on meille paikka, jossa haluamme nauttia paitsi läheistemme seurasta, myös upeista kulttuurielämyksistä.”