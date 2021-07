Kiertotalous muuttaa rakentamista ja suunnittelua – Pyörre-talon rakennusosista yli kolmannes kierrätettäviä tai uusiutuvia

Jaa

Lohjan asuntomessuilla Pyörre-talossa on tutkittu, miten kiertotalous edistää hiilineutraalia rakentamista. Talon suunnittelijat ja rakentajat uskovat kiertotalouden muuttavan rakennustuotteiden valmistamista ja suunnittelijoiden työtä.

Pyörre-talo Lohjan asuntomessuille suunnitellut arkkitehti Matti Kuittinen sanoo talon olevan tärkeä kiertotalouden tutkimusareena, luovan suunnittelun tulos ja tilaajilleen viihtyisä koti. Talon rakentamisesta on vastannut perheyhtiö Aulis Lundell Oy, joka tunnetaan teräkseen perustuvien rakennustuotteiden uranuurtajana. Talon omistavat lohjalaiset Timo Ranta ja Jukka Turunen.

Pyörre saavutti tavoitteensa kiertotalouden soveltamisessa

– Tulos on rohkaiseva. Painolla mitattuna Pyörre-talon materiaaleista 37 prosenttia on joko kierrätettäviä tai uusiutuvia. Kierrätettäviä ovat muun muassa teräsrakenteet ja teräspohjaiset rakennuselementit ja uusiutuvaa puiset kattorakenteet. Lisäksi olemme oppineet, että kierrätettyjen materiaalien kanssa voidaan jatkossa mennä huomattavasti pidemmälle, arkkitehti Matti Kuittinen toteaa.

Pyörteen materiaali- ja ilmastoselvitys kertoo, että talon hiilijalanjälki jää alle 15 kgCO 2 e/m2 ja muun muassa teräsrakenteiden kierrätettävyyden ansiosta hiilikädenjälki nousee lähes -12 kgCO 2 e/m2 saakka.

Suurin osa hiilijalanjäljestä syntyy ennen rakennuksen käyttöönottoa. Rakennustuotteiden valmistuksen, kuljetusten ja rakentamisen päästöt ovat 53 prosenttia hiilijalanjäljestä. Rakennus on parasta energiatehokkuusluokkaa, joten puolen vuosisadan käytön aikana syntyvien päästöjen osuus jää 30 prosenttiin. Elinkaaren loppuvaiheessa purkamisesta, kuljetuksista, jätteenkäsittelystä ja loppusijoituksesta muodostuu 17 prosenttia päästöistä.

Materiaaleista yli 80 prosenttia voidaan käyttää uudelleen tai hyödyntää

Pyörteen suunniteltu käyttöikä on sata vuotta. Käytetyistä teräksestä, puusta, betonista, kipsistä, lämmöneristeistä, lasista, keramiikasta, maamassoista ja muista materiaaleista yli neljä viidesosaa voidaan joko käyttää uudelleen, hyödyntää uudestaan materiaalina tai energiana. Jätteeksi tulee päätymään vain vajaa viidennes.

Kierrätykseen soveltuvien rakennusosien lista on pitkä: teräksinen kantava runko, teräksiset perustukset, teräsrunkoiset väliseinät, vesikate, ulko- ja sisäverhous, lattialaatta, lämmöneristeet, ovet ja ikkunat, ilmanvaihtoputket ja pihalaatat.

Pyörre on tilava omakotitalo, jossa on 160 neliömetriä lämmitettyä pinta-alaa. Teräspaaluille perustettu pyöreä talo lämpiää ilma-vesi-lämpöpumppujen ja aurinkopaneelien voimalla.

– Pyörteessä monet tavoitteet, ajatukset ja intressit täydentävät toisiaan. Tuloksena on erittäin moderni ja ajaton, kaiken kiertokulkua symboloiva teräsrakenteinen talo. Ikiaikainen järvimaisema täydentää ajatuskulun, toimitusjohtaja Leena Lundell toteaa.

Pyörre-projekti on osoittanut, että monia muutoksia on ilmassa. Vaikutus rakentamisen suunnitteluun alkaa paljastua suureksi, ja sillä on todennäköisesti laatua parantavia seurauksia.

– Kiertotalouden vaatimusten huomioon ottaminen edellyttää tarkkaa koordinaatiota arkkitehtien, rakennesuunnittelijoiden, talotekniikkasuunnittelijoiden ja rakentajien kesken. Kaikilla ammattilaisilla on oltava valmius keskusteluun. Toinen havaintoni on, että rakennusta pitää suunnitella pidemmälle jo luvanhakuvaiheessa, kun kiertotalous ja vähähiilisyys halutaan huomioida, Matti Kuittinen analysoi.