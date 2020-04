Kiinteistöalan neljä arvostettua toimijaa perustivat Helsinki Research Forumin toimitilamarkkinan läpinäkyvyyden ja markkinatiedon laadun parantamiseksi

Neljä arvostettua kiinteistöalan yritystä CBRE, JLL, Cushman & Wakefield ja KTI Kiinteistötieto ovat perustaneet Helsinki Research Forum -tutkimusryhmän, jonka tavoitteena on parantaa pääkaupunkiseudun toimitilamarkkinoista julkaistavan markkinatiedon laatua.

”Parempi markkinadata auttaa kiinteistösijoittajia ja kiinteistönomistajia tekemään laadukkaampia päätöksiä, mikä osaltaan tukee pääkaupunkiseudun kiinteistömarkkinoiden kasvua ja edistää yleisesti markkinoiden läpinäkyvyyttä. Helsinki Research Forum toimii yhteistyössä kiinteistönomistajia ja rakennuttajia edustavan RAKLIn kanssa, joka tarjoaa puitteet sekä teknistä apua yhteistyölle”, toteaa kiinteistösijoittamisen johtaja Miika Kotaniemi RAKLIsta.

Tutkimusryhmän tarkoitus on tuottaa jäsentensä liiketoiminnan kautta syntyneestä ei-luottamuksellisesta datasta yhteenvetoja, joita julkaistaan säännöllisesti. Toiminnan alkuvaiheessa on keskitytty teknisiin määrittelyihin toimistomarkkinoiden tilakannasta ja osamarkkinoiden maantieteellisistä rajauksista. Myöhemmin yhteistyötä on tarkoitus laajentaa käsittämään muun muassa tilojen käyttöönoton ja kiinteistöjen vajaakäyttöasteet.

“Vaikka kiinteistömarkkinoiden läpinäkyvyys Suomessa on hyvällä tasolla, parantamisen varaa löytyy edelleen. Muun muassa ristiriidat osamarkkinakohtaisissa vajaakäyttöluvuissa ovat aika ajoin herättäneet ihmetystä kansainvälisten sijoittajien keskuudessa”, toteaa JLL:n Suomen-toimitusjohtaja Tero Lehtonen.

”Pyrimme tällä avoimuudella ja läpinäkyvyydellä parantamaan kiinteistöalan palveluita ja tarjoamaan todenmukaista markkinatietoa asiakkaille ja sijoittajille ratkaisujen tueksi sekä kiinteistömarkkinaan yleisesti. Tämänkaltaisista jaetun markkinatiedon tutkimusfoorumeista on saatu hyviä kokemuksia muista Euroopan maista ja haluamme tuoda näitä hyviksi todettuja käytäntöjä myös Suomeen”, jatkaa CBRE:n tutkimusjohtaja Jussi Niemistö.

”Yhteiset määrittelyt markkinoiden perustiedoille kuten osamarkkinarajauksille ja tilakantatiedoille luovat luotettavan pohjan entistä tarkemmille ja paremmille kiinteistömarkkina-analyyseille ja -tunnusluvuille. Niiden avulla voimme yhdessä edelleen kehittää Suomen kiinteistömarkkinoiden läpinäkyvyyttä ja markkinatietojen luotettavuutta”, toteaa KTI:n asiakkuuksista ja palvelukonsepteista vastaava johtaja Markus Steinby.

Yhteistyön tulokset julkaistaan RAKLIn nettisivuilla Helsinki Research Forum -osiossa ja ne ovat kaikkien käytettävissä ilmaiseksi. Sivulla on julkaistu tässä vaiheessa osamarkkinoiden rajaukset. RAKLI suosittaa jäseniään jatkossa käyttämään kyseisiä osamarkkinarajauksia kiinteistömarkkinaa koskevan tiedon julkaisussa.





Lisätietoja:

Miika Kotaniemi, RAKLI ry

puh. 040 702 0015

Tero Lehtonen, JLL Suomi

puh. 040 565 5389

Jussi Niemistö, CBRE Finland

puh. 040 537 5760

Markus Steinby, KTI Kiinteistötieto

puh. 050 464 7587

Ville Suominen, Cushman & Wakefield Finland

puh. 044 568 4300