Kiinteistömaailma ja Strand Properties yhteistyöhön - Kiinteistömaailman kumppaniverkosto laajenee Aurinkorannikolle

Suomalaiseen asunto- ja kiinteistökauppaan sekä vuokraukseen keskittyvä Kiinteistömaailma laajentaa palveluaan Baltian lisäksi myös Aurinkorannikon asunnoista kiinnostuneiden auttamiseen.

Viime kesästä alkaen Kiinteistömaailma on voinut ohjata Virossa, Latviassa tai Liettuassa välitys- tai arviointipalvelua tarvitsevat asiakkaansa luotettavan asiantuntijan palveltavaksi, kun kaikissa Baltian maissa toimiva Ober-Haus siirtyi Kiinteistömaailma Oy:n omistukseen.

”Yhteistyö Strand Propertiesin kanssa perustuu samaan ajatukseen: voimme ohjata esimerkiksi vapaa-ajanasunnon ostosta kiinnostuneet asiakkaamme paikallisen osaavan asiantuntijan palveltavaksi. Kiinteistömaailman asuntomyymälöiden oma ekpertiisi keskittyy Suomeen ja suomalaiseen asuntokauppaan, mutta yhteistyöverkoston kautta voimme auttaa asiakkaitamme myös niille markkinoille, joista he ovat tyypillisimmin Suomen lisäksi kiinnostuneita”, kuvaa Kiinteistömaailma Oy:n toimitusjohtaja Risto Kyhälä.



Uutta: yhteistyön aloittaminen yli välitysliikerajojen



Espanjassa toimiva Strand Properties on suomalaisten Sirena ja Anssi Kivirannan yritys. Aiemmin Suomessa BO LKV:n perustajaosakkaina toiminut pariskunta perusti Strand Propertiesin Marbellaan ja Malagaan vuonna 2020.



”Yhteistyön aloittaminen yli välitysliikerajojen on uutta Suomessa. Haluamme Kiinteistömaailman kanssa olla tällaisessa konseptissa suunnannäyttäjinä. Asunnon osto ulkomailta on monelle aivan uusi asia, ja yhä useampi suomalainen on alkanut sitä harkita. Yhdistämällä voimamme Kiinteistömaailman kanssa voimme olla avuksi jo siinä vaiheessa, kun kakkoskodin ostaminen ulkomailta on vasta ajatustasolla”, sanoo Strand Properties S.L.:n toimitusjohtaja Sirena Kiviranta.



”Haluamme tarjota asiakkaillemme laadukasta ja asiantuntevaa kiinteistönvälityspalvelua Espanjassa. Tiimimme koostuu kokeneista välittäjistä, jotka pystyvät palvelemaan asiakkaitamme 20 eri kielellä. Suomalaisilla välittäjillämme on myös LKV-tutkinto ja tiedämme, miten asuntokauppa tapahtuu Suomessa. Osaamme kertoa asiakkaillemme, miten prosessi Espanjassa eroaa Suomessa totutusta. Strandin välittäjän kanssa voi käydä katsomassa mitä tahansa Aurinkorannikolla myynnissä olevista yli 10000 kohteesta, oli kyseessä sitten käytetty asunto tai uudiskohde. Palvelumme on ostajille maksuton”, lisää Sirena Kiviranta.



Strand Propertiesin palvelut saa käyttöön Kiinteistömaailman välittäjän avustuksella tai jättämällä yhteydenottopyynnön osoitteessa kiinteistomaailma.fi/espanja



Lisätiedot

Risto Kyhälä, toimitusjohtaja, Kiinteistömaailma Oy, puh. 0400 998800

Sirena Kiviranta, toimitusjohtaja, Strand Properties S.L., puh. +34 659 556 055

Kiinteistömaailma on kauppamäärillä mitattuna Suomen suurin kiinteistönvälittäjä. Sen kaikki yli 100 asuntomyymälää lähes 50 suomalaisella paikkakunnalla ovat itsenäisten franchising-yrittäjien omistamia yrityksiä. Kiinteistömaailma toimi vuonna 2021 välittäjänä 16300 asunto- ja kiinteistökaupassa sekä vuokrakodinvaihdossa. Vuonna 2021 Kiinteistömaailma Oy osti Virossa, Latviassa ja Liettuassa toimivan Ober-Haus A/S -yhtiön Realia Groupilta.



Strand Propertiesin perustajapariskunta on myös Suomessa toimivan Bo LKV:n perustajia. Strand Properties aloitti välitystoiminnan Espanjassa 1,5 vuotta sitten ja yrityksen kasvuvauhti on jo nopeampaa kuin Bo LKV:llä aikanaan. Strand välittää asuntoja Aurinkorannikolla, Malagassa sekä kohta myös Mallorcalla. Kiinteistönvälityksen lisäksi Strandin kautta saa remontointipalvelut ja Strand auttaa sijoittajia aina tontin ostosta projektin onnistuneeseen myyntiin, jälkimarkkinointia unohtamatta. Strand myös maahantuo huonekaluja sekä suomalaisia Drop-ulkoporealtaita ja Timberwise-parkettilattioita Design Strandin brändin alla.