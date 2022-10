Kiinteistömaailman 57. barometri: Asuntomarkkinoilla vetoa moneen suuntaan - pientalokaupoissa maalämpö noussut kerrostalojen putkiremontin kaltaiseksi jättiasiaksi

Kiinteistömaailma ennustaa tekoälymalliin ja laajaan välittäjäkyselyyn pohjautuen keskimääräistä -0,4% hinnankehitystä seuraavan 12 kuukauden ajalle, kun viimeisen 12 kuukauden toteuma maassa on ollut +2,2%.

”Koskaan aikaisemmin tuo keskiarvoluku ei ole koostunut niin jakautuneista osista.Samalla asuinalueella saattaa olla rajanaapureina kaksi myynnissä olevaa pientalokotia, joista toisessa on myyjän ja toisessa ostajan markkina riippuen siitä, milloin talo on rakennettu ja millaiset sen ominaisuudet ovat”, Kyhälä kuvaa.

Vahvinta eli noin 1 %:n plussalle nousevaa arvonkehitystä ennuste näyttää Tampereelle ja Turkuun, mutta niidenkin ennusteissa on eroa erityyppisten asuntojen ja kaupunginosien välillä. Niillä paikkakunnilla, joissa ennusteet puolestaan ovat negatiivisimmat, hintataso on tyypillisesti jo varsin matala. Jos vaikkapa 80 000 euron omakotitalon hinnankehitysennusteena on -3%:n lasku tulevan vuoden aikana, tarkoittaa se, että ennusteen mukaan se myydään vuoden kuluttua 77 600 eurolla. Euromääräisesti isoja muutoksia ei siten odoteta näillekään paikkakunnille.

Kyhälä korostaa suomalaisen asuntokaupan tarvelähtöisyyttä – perhetapahtumia, yhteen muuttamisia ja eroja tapahtuu kaikkina aikoina.

”Asuntomarkkina toimii, eikä näköpiirissäkään ole merkkejä sellaisista häiriöistä, jotka tätä kiertokulkua estäisivät. Asuntolainaa saa, kohteita on tarjolla ja ihmisillä mahdollisuus tehdä päätöksiä, kun niitä tarvitaan. Pyörät pyörivät nytkin”, Kyhälä sanoo.

Kaupunkikohtaiset ennusteet 20 paikkakunnalle on luettavissa Kiinteistömaailman verkkopalvelusta:

www.kiinteistomaailma.fi/tiedotteet/kiinteistonvalittajabarometri-syksy-2022



Mitä ostajat arvostavat syksyllä 2022?

Omakotitalojen ehdoton ykkösvaltti on maalämpö. Yli 330 kiinteistönvälitysammattilaisen vastauksiin perustuvassa kyselyssä mikään muu tekijä ei nouse lähellekään sen arvostusta tässä ajassa. Aiemmat tyypilliset myyntivaltit eli muuttovalmius, oma tontti ja palveluiden läheisyys ovat seuraavilla tärkeyssijoilla, mutta selvästi maalämmön jäljessä.

”Taloyhtiöitten putkiremonttipuhe on pitkään hallinnut kauppakeskusteluja: onko putkiremontti tehty vai ei, ja jos ei, niin milloin se tulee? Vähintään samaan painoarvoon on noussut tänä syksynä maalämpökeskustelu. Energiakriisi on nostanut voimallisesti keskiöön sen huomion, että suomalainen kiinteistökanta on erittäin heterogeenistä. Uusi talo on aivan eri tuote kuin neljäkymmentä vuotta sitten tai sotien jälkeen rakennettu talo. Asiasta on puhuttu, mutta nyt se alkaa todella näkyä myös hinnoissa ja myynnin ennusteissa”, Kyhälä sanoo.

Rivitalokodeissa ykkössijalle nousevat tasapistein maalämpö ja tehty putkiremontti. Autopaikka nousee sijalle kolme. Myyntiä haittaavista ominaisuuksista sähkölämmitys koetaan tällä hetkellä öljylämmitystäkin isommaksi haitaksi, tosin vain pienellä erolla.

OMAKOTITALOJEN TOP 5 MYYNTIVALTIT

1. Maalämpö

2. Muuttovalmius

3. Oma tontti

4. Palvelut lähellä

5. Ilma-vesilämpöpumppu



(Näiden taakse jäivät mm. ilmalämpöpumppu, iso piha, kaukolämpö ja puulämmitys)



RIVITALOJEN TOP 5 MYYNTIVALTIT

1. Maalämpö

2. Putkiremontti tehty/putkissa ei remonttitarvetta

3. Autopaikkoja hyvin saatavilla

4. Julkisivu hyvässä kunnossa

5. Sähköremontti tehty ja kattoremontti tehty /ei remonttitarvetta



(Näiden taakse jäivät mm. hyvät varastotilat, ilmavesilämpöpumppu, aurinkopaneelit, ilmalämpöpumppu, taloyhtiön hyvä käteistilanne jasähköauton latauspiste)



(Lähde: Kiinteistömaailman barometrikysely 331 välitysammattilaiselle)

Kiinteistömaailman julkaisemassa tekoälypohjaisessa asuntohintaennusteessa asuntojen historiallinen hintakehitys laskettiin miljoonalle asunnolle koneoppimismallin avulla, joka oli opetettu Kiinteistövälittäjien Keskusliiton Hintaseurantapalvelun toteutuneilla kauppahinnoilla 2000-2022 (HSP). Asuntojen hintakehitystä analysoitiin postinumeroittain, kohdetyypeittäin ja rakennusvuosittain (min. 50 asuntoa). Tulevaisuuden hintaennusteissa otettiin lisäksi huomioon asuntojen viimeaikaiset hintatrendit ja myyntiajat (HSP), asuntojen perustiedot eli koko, ikä, tyyppi (HSP), kuntien taloustilanteen ja demografian kehitys (väestönkasvu, muuttoliike, aikuisväestön ja eläkeläisten osuus, työttömyys, kaupungistumisaste; Tilastokeskus) sekä Suomen taloustilanteen kehitys (rakennusluvat, bruttokansantuote ja kuluttajahintaindeksi; Tilastokeskus, Eläketurvakeskus).Tekoälyn tuottamien ennusteiden oikeellisuus validoitiin ja tulkinnat täydennettiin Kiinteistömaailman toimesta. Lisäksi ennusteet kalibroitiin valtakunnan tasolla konservatiivisemmiksi perustuen Danske Bankin ekonometrisiin malleihin, Kiinteistömaailman asiantuntemukseen ja tuoreimpiin uutisiin Ukrainan sodan seurauksista ja Covid-19 -epidemiasta. Tekoälyälyennuste huomioi viimeaikaiset toteutuneet hinnankehitystrendit, alueelliset demografiset kehitystekijät sekä mm. bruttokansantuote- ja kuluttajahintaindeksikehityksen, mutta äskettäisten globaalien kriisien kaikkia muuttujia se ei pysty mallintamaan. Siksi Kiinteistömaailman välittäjien kokoamat hiljaiset signaalit omista markkinoistaan ovat tässä tilanteessa erityisen arvokkaita.



Kiinteistömaailman omaan välittäjien barometrikyselyyn vastasi 331 välittäjää eri puolilta maata.