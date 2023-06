Kiinteistömaailman Kyhälä: Päättäjiltä löytyy tarvittaessa keinot asuntomarkkina-ahdinkoon

Kiinteistömaailma-ketju välitti juuri päättyneessä toukokuussa yhteensä 912 kohdetta. Niistä 671 oli käytettyjen myynnissä olleiden kohteiden välitystä, 26 uudiskohteiden välitystä ja 215 vuokrakotien välitystä. ”Vastoin odotuksiamme asuntokauppa ei merkittävästi käynnistynyt vielä kesän korvillakaan, vaikka toukokuusta muodostui parempi kuin huhtikuu. Toimimaton asuntomarkkina lyö korville kaikkia, toki eniten perheellisiä, jotka eivät voi toteuttaa luonnollisia asunnonvaihtotarpeitaan. Myös yhteiskunnalta tarvitaan nyt reippaita keinoja, joilla asuntojensa kanssa jumissa olevia perheitä pystytään auttamaan. Näitä keinoja olisivat erityisesti asuntojen korkovähennysoikeuden nopea palauttaminen ja nk. välimallin rakentaminen”, sanoo Kiinteistömaailma Oy:n toimitusjohtaja Risto Kyhälä.



Toimitusjohtaja Risto Kyhälän mukaan näyttää varsin ilmeiseltä, että asuntomarkkinoiden laajamittaisempi elpyminen lykkääntyy syksyyn. Normaalisti vilkas loppukevät toki piristi asuntokauppaa huhtikuun luvuista, mutta tavanomaisista tasoista jäätiin edelleen merkittävästi. Erityisesti uudiskohdekauppa oli vaatimatonta.



”Uudet asunnot sulavat markkinaan vuoden 2024 aikana, ja tulemme näkemään vuosina 2025 - 2026 paikoin merkittävääkin pulaa uusista asunnoista, kun aloituksia ei nyt tehdä”, Kyhälä sanoo.

Pitkittyneessä hiljaiselossa Kyhälä peräänkuuluttaa yhteiskunnan tehokkaaksi todettujen keinojen käyttöönottoa asuntokaupan herättämisessä.

”Pitkittyessään tämä tilanne on iso tragedia niille kaikille kymmenille tuhansille perheille, jotka eivät pääse asumisensa polulla eteenpäin. Vanhasta on vaikeuksia päästä eroon, kun ostajia on niukalti, jolloin epätyydyttävissä oloissa asuminen pitkittyy pahimmillaan epäinhimillisesti, esimerkiksi erotilanteissa tai perheen kasvaessa”, Kyhälä sanoo.

Ratkaisuksi hän mainitsee niin asuntojen korkovähennysoikeuden nopean palauttamisen kuin välimallin rakentamisen tuenkin. Välimallin rakentamisesta oli hyviä kokemuksia 2010-luvun alussa, jolloin vuokra-asuntomarkkinaan saatiin merkittävää helpotusta valtion korkotuesta. Välimallissa vuokra-asuntojen rakentaja saa valtion korkotukea, kun rakennettavia asuntoja käytetään vuokra-asuntoina vähintään ensimmäiset vuodet. Välimalli käynnistäisi tehokkaasti asuntokaupan ketjuja, mahdollistaisi työtä ja toimeentuloa rakentamis- ja kiinteistösektorille, joka työllistää suoraan tai välillisesti jopa viidenneksen suomalaisista työssä käyvistä, ja varmistaisi osaltaan asumistason normaalin kehittymisen.



Lisätiedot:

Risto Kyhälä, toimitusjohtaja, Kiinteistömaailma Oy, puh. 0400 998800

Tony Korkala, analyytikko, Kiinteistömaailma Oy, puh. 050 3070361

Taina Mustamo, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Kiinteistömaailma Oy, puh. 0504240045

Kiinteistömaailman kuvapankki https://www.kiinteistomaailma.fi/kuvapankki