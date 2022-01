Kiinteistömaailman vuosi 2021 ja näkymät: Kiinteistömaailma kasvoi ja kansainvälistyi

Kiinteistömaailma-ketju Suomessa

Kiinteistömaailman suomalaisten asuntomyymälöiden myymien asuntojen arvo nousi vuonna 2021 noin 16 % yli 2,8 miljardiin euroon. Ketjun reilut 100 asuntomyymälää ja noin 600 välitysammattilaista välittivät vuonna 2021 yhteensä 13 452 asuntoa ja kiinteistöä, mikä on lähes 10 prosenttia enemmän kuin vuonna 2020. Vuokravälitys mukaan lukien ketjun välitettyjen kohteiden määrä nousi 16 300 kappaleeseen.

”Kasvu tehtiin ennen muuta käytettyjen asuntojen ja kiinteistöjen kaupalla, joka kasvoi 12,5 % 11 011 kauppakappaleesta 12 379 kauppaan”, sanoo Kiinteistömaailma Oy:n toimitusjohtaja Risto Kyhälä.



Korona vei normaalit kausivaihtelut – kasvun moottorina pääkaupunkiseudun ulkopuolinen Suomi



Asuntokauppamäärien osalta vuoden 2021 kausivaihtelut jäivät normaalia pienemmiksi. Aktiivinen kauppakevät lähti normaalista syklistä poiketen liikkeelle hyvin aikaisessa vaiheessa, ja myyntimäärät jatkuivat hyvin tasaisina läpi vuoden.



”Käytettyjen kohteiden kauppamääriä tarkasteltaessa suurin kasvu tehtiin vuonna 2021 pääkaupunkiseudun ulkopuolella: pks-seudun kehyskunnissa sekä muualla Suomessa. Asuntotyypeittäin kauppamäärät kasvoivat eniten kerros- ja rivitaloasunnoissa sekä kokoluokaltaan ääripääkodeissa: kaikkein suurimmissa (5h tai isommat asunnot) sekä pienimmissä (1h) asunnoissa. Myös mökkikauppa sekä ensiasunnon ostajien määrä jatkoivat kasvuaan, vaikkakin kasvun tasoittumista nähtiin edellisvuoden hurjimmista lukemista”, sanoo Kiinteistömaailma Oy:n analyytikko Tony Korkala.



Kauppa-ajat lyhenivät edelleen digiasioinnin tuella

Asuntokaupassa hyödynnettiin koronapandemian eri vaiheissa digitaalisia asiointimahdollisuuksia.

”Kotikäyntejä ja näyttöjä virtualisoitiin, ja sähköistä allekirjoitusta hyödynnettiin laajasti asunto- ja kiinteistökaupan eri vaiheissa, ja tarjouskauppa nosti suosiotaan”, kuvaa Risto Kyhälä.



Keskimääräinen käytettyjen asuntojen myyntiaika lyheni vilkkaassa markkinassa ja tehokkuutta lisäävien työvälineiden käytön myötä 74 päivään (88 päivää vuonna 2020), kun muissa alan yrityksissä se oli keskimäärin 107 päivää. Kiinteistömaailma mukaan lukien koko maan kaikkien käytettyjen asuntojen keskimääräinen myyntiaika vuonna 2021 oli 102 päivää.



Yrittäjyyden suosio kasvoi – 12 uutta yrittäjää ketjuun vuonna 2021

Vuodesta 1990 toimineen Kiinteistömaailman kaikki suomalaiset asuntomyymälät ovat itsenäisten yrittäjien omistamia franchising-yrityksiä. Vuonna 2021 yrittäjävaihdoksia tapahtui aikaisempaa useammassa ketjun yrityksessä, kun useita pitkään ketjussa toimineita yrittäjiä siirtyi liiketoimintakauppojen myötä vapaalle. Uusia yrittäjiä ketjussa aloitti mm. pääkaupunkiseudulla, Mikkelissä, Kuopiossa, Jyväskylässä ja Ivalossa.

Näkymät Suomessa vuoteen 2022

Asuntokaupan dynamiikassa asuntorahoitusmarkkinan merkitys on keskeinen. Oletus on, että suuria häiriöitä tähän ei ole näköpiirissä. Vaikka kohdemäärien ja hintakehityksen suhteen on nähty viime aikoina epätavallisia liikkeitä molempiin suuntiin, ovat edellytykset normaaliin, tarvepohjaiseen asuntokauppaan edelleen olemassa.



”Olemme saaneet kohteita myyntiin loppuvuoden aikana edellisvuosia paremmin, ja ostajakontakteja per kohde on edelleen tavanomaiseen määrään nähden poikkeuksellisen paljon, minkä myötä kohteet käyvät myös hyvin kaupaksi. Nämä lähtökohdat antavat hyvät edellytykset myös alkavaan asuntokaupan vuoteen. Ennustamme asuntojen hintakehityksen hieman tasaantuvan alkaneena vuonna: neliöhintojen vuosikasvuennusteemme koko maahan on +3 %”, sanoo Tony Korkala.



Kiinteistömaailma laajentui Baltiaan

Kiinteistömaailma Oy osti Virossa, Latviassa ja Liettuassa toimivan Ober-Haus A/S -yhtiön Realia Groupilta kesäkuussa 2021. Ober-Haus tutkii laajentumista myös muualle Eurooppaan.

Ober-Hausissa työskentelee nyt noin 250 henkilöä. He tekivät vuonna 2021 yli 2000 asuntokauppaa ja lähes 20 000 kauppoihin liittyvää arvioita. Ober-Hausin vuosiliikevaihto vuonna 2021 oli noin 7,7 miljoonaa euroa.

