Kiinteistömaailman vuosi 2022 ja näkymät keväälle 2023: Kriisivuosi mullisti asuntokaupan – vuokravälitys ja arviointipalvelut kasvoivat poikkeusolojenkin keskellä

Suomen toimintojen osuus Kiinteistömaailman liikevaihdosta vuonna 2022 oli 54 miljoonaa euroa. Laskua oli asunto- ja kiinteistömarkkinan yleisen trendin myötä sekä euroissa että kappalemäärisesti edellisvuoteen verrattuna noin 20 prosenttia. Kaikkiaan Kiinteistömaailma-ketjuun kuuluvat yritykset välittivät Suomessa myynnissä ja vuokrattavana olleita asuntoja ja kiinteistöjä reilut 13 300 kohdetta, kun vuosi sitten vastaava määrä oli yli 16 000.

”Erityisesti uudiskohteiden myynnissä vuosi oli todella haastava. Välitettyjen uudiskohteiden määrä jäi alle puoleen edellisvuodesta, vajaaseen 500 välitettyyn kohteen. Käytettyjen asuntojen ja kiinteistöjen kaupassa ei vastaavaa laskua nähty, ja paikkakuntakohtaiset erot olivat merkittäviä. Esimerkiksi Jyväskylässä yllettiin kasvuun ja Oulussa edellisvuoden tasolle, mutta erityisesti pääkaupunkiseudun haastava loppuvuosi näkyy kokonaisluvuissa”, Kiinteistömaailma Oy:n toimitusjohtaja Risto Kyhälä sanoo.

Suomen liiketoiminnoissa vuokravälitys oli vuoden valopilkku. Kiristynyt kilpailu hyvistä vuokralaisista näkyi vuokrausliiketoiminnan kasvuna, erityisesti vuoden loppuvaiheissa. Arviointiliiketoiminta oli kasvussa myös Suomessa, mutta sen osuus liikevaihdosta jäi vielä vähäiseksi.



Yrittäjäverkostoon noin 20 uutta yrittäjää eri puolille Suomea

Yli 100 asuntomyymälästä muodostuva Kiinteistömaailman-ketju uudistui vuoden aikana voimakkaasti. Kaikki Suomen asuntomyymälät ovat itsenäisten franchising-yrittäjien omistamia osakeyhtiöitä, ja ketjussa aloitti vuoden aikana noin 20 uutta yrittäjää: osa ostaen eläkkeelle siirtyvän yrittäjän liiketoiminnan, osa avaten kokonaan uuden Kiinteistömaailman asuntomyymälän. Uusia toimipaikkoja avattiin niin pääkaupunkiseudulle kuin pienemmille paikkakunnillekin, kuten Kurikkaan ja Orivedelle.

”Pitkiä, jopa vuosikymmeniä kestäneitä yrittäjäuria tehneitä yrittäjiä siirtyi vapaille, ja liiketoimintakauppojen myötä heidän tilalleen, välittäjätiimien johtoon, tuli iso joukko uusia yrittäjiä. Ilahduttavaa oli, että kasvuhaluiset yrittäjät avasivat myös kokonaan uusia asuntomyymälöitä, sekä vahvistukseksi paikkakunnille, joissa meillä on jo toimintaa, että kokonaan uusiin kaupunkeihinkin”, Kyhälä toteaa.

Digiasiointi asuntokaupassa vahvistui – uusi välitysjärjestelmä valmisteilla

Digitaalisia asiointimahdollisuuksia hyödynnettiin asunto- ja kiinteistökaupassa yhä systemaattisemmin. DIAS-järjestelmässä tehtävien kauppatilaisuuksien osuus nousi asunto-osakekaupasta jo lähes puoleen.



”Digiasiointi on yksi tekijöistä, joilla pystyimme myös vuonna 2022 selkeästi alan keskimääräistä nopeampiin keskimääräisiin myyntiaikoihin. Se ei ole ainoa selittävä tekijä, mutta nopeuttaa kauppaprosessia osaltaan”, Kyhälä sanoo.

Myös Tarjouskauppa säilytti asemansa Kiinteistömaailman kilpailuetuna: valintansa mukaan asiakas voi valita kauppatavaksi perinteisen tai Tarjouskaupan.

Kaikkien Kiinteistömaailman välittämien kohteiden keskimääräinen myyntiaika vuonna 2022 oli 62 päivää, kun se muilla alan toimijoilla oli keskimäärin 102 päivää. Kun Kiinteistömaailman luvut lasketaan osaksi kaikkia Suomen välittäjien avulla tehtyjä asunto- ja kiinteistökauppoja, muodostuu keskiarvoksi 97 päivää.

Uuden välitysjärjestelmän rakentaminen yhteistyökumppani Alman kanssa julkistettiin alkuvuodesta. Se on tarkoitus saada välittäjien käyttöön vaihteittain alkuvuodesta 2024.

Näkymät Suomessa vuoteen 2023

Venäjän hyökkäyssota, korkotason nousu ja elinkustannusten kasvu vaikuttavat merkittävästi asuntokauppaan myös 2023. Odotettavissa on, että myös alkuvuosi jatkuu normaalitasoja pienemmillä kauppavolyymeillä. Useita kuukausia jatkunut hiljaiselo on kuitenkin synnyttänyt useiden tuhansien kauppojen suman, joka ikään kuin odotustilassa odottaa käynnistymistään.



”Suomalainen asuntokauppa on vahvasti tarvepohjaista. Odotamme, että kevään edetessä kauppamäärät vilkastuvat selvästi”, arvioi Kyhälä ja jatkaa: ”Energia- ja ylläpitokustannuksilla on yhä suurempi merkitys asunnon vaihdossa.”

Aikaisempia hinnankehitysennusteita on jouduttu laskemaan supistuneen kysynnän seurauksena.



”Odotamme, että vuoden alkupuoliskolla nähdään edelleen muutamien prosenttien keskimääräinen hinnanlasku toteutuneissa asuntokaupoissa. Merkittäviä hinnanalennuksia ei ole odotettavissa, koska moni myyjä lykkää mieluummin myyntiä kuin alentaa hintaa selvästi. Hintojen isompaa laskua voi odottaa vain, jos työllisyys heikkenee merkittävästi”, Kyhälä sanoo.

Kiinteistömaailma / Ober-Haus Baltian maissa

Kiinteistömaailma Oy osti Virossa, Latviassa ja Liettuassa toimivan Ober-Haus A/S -yhtiön Realia Groupilta kesäkuussa 2021. Ensimmäisenä kokonaisena toimintavuonnaan osana Kiinteistömaailma-konsernia Ober-Hausin liiketoiminnat kasvoivat 7 prosenttia. Liikevaihto nousi yli 8 miljoonaan euroon.

Erityisen vahvassa kasvussa oli uudiskohteiden myynti ja arviointiliiketoiminta.

”Uudiskohdemyynnissä nähtiin jopa kolmanneksen kasvu ja käytetyissä kohteissakin vahvasti kaksinumeroiset kasvuluvut”, sanoo Risto Kyhälä.

Kaikkiaan Ober-Haus hoiti noin 1000 kohteen välityksen vuonna 2022.

Lähes 60 prosenttia Ober-Hausin liiketoiminnasta tulee arvioinneista, joiden palkkiotuotot kasvoivat vuonna 2022 jopa neljänneksen.

Baltian maista volyymeiltään isointa Ober-Hausin liiketoiminta on Liettuassa. Kakkoseksi yltää Viro ja kolmanneksi Latvia. Baltian liiketoimintaa johtaa Tarmo Kase.

Näkymät Baltiassa vuoteen 2023

Myös Baltiassa alkaneen vuoden odotetaan olevan haastava. Venäjän hyökkäys Ukrainaan, nousevat lainakorot, inflaation myötä laskevat reaalitulot – kaksi kertaa EU:n keskiarvoa voimakkaampana – sekä matala kuluttajaluottamus hillitsevät niin yksityisten ihmisten kuin yritystenkin merkittäviä taloudellisia investointeja.

Ober-Haus arvioi, että kiinteistömarkkinat pysyvät Baltiassa vaimeina vuoden alkupuoliskon ajan, mutta Suomen tavoin niiden odotetaan virkistyvän kohti vuoden loppua. Edellytyksenä positiiviselle käänteelle on kuitenkin inflaation hidastuminen ja selkiytyvät korkonäkymät.

Ekonomistien ennusteiden mukaan inflaatio hidastuu merkittävästi vuonna 2023. Asuntojen hintojen nopean nousun jakso on päättynyt, ja näköpiirissä on vakaan hinnankehityksen aika. Pois suljettuna ei voi pitää 10 - 15 prosentin hinnanlaskuskenaariotakaan. Sekä käytettyjen että uusien asuntojen kauppamäärien odotetaan laskevan ainakin vuoden alkupuoliskon ajan.



