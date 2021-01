Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton asuntomarkkinakatsaus 2020

Asuntokaupan kasvun veturina kolmannella kvartaalilla pääkaupunkiseutu ja sen kehyskunnat 9.10.2020 08:00:00 EEST | Tiedote

Tämä on Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton asuntomarkkinakatsaus, 3. vuosineljännes 2020. Vanhojen asuntojen osalta tietojen kattavuus on noin 75 % kaikista Suomessa myydyistä asunnoista. Uusien asuntojen osalta kattavuus on on 30-40 %. Tämän vuoden asuntomarkkinoiden herkkäliikkeisyys jatkui kolmannella kvartaalilla rajoitusten ja myynnin varovaisuuden välissä, asuntokaupan kokonaiskasvun ollessa maltillinen 2,1 %. Yhteensä uusia ja vanhoja asuntoja myytiin koko maassa kolmannen kvartaalin aikana yli 20 000, mikä on enemmän kuin kertaakaan viimeisten 5 vuoden aikana. Kasvua on avittanut vuodesta 2016 alkanut uudistuotannon buumi ja kevään rytminhäiriön korjauksen ajoittuminen. Myös myyntiajoissa on nähtävissä tutumpia lukuja huhtikuussa nähtyjen ennätyksellisen nopeista ajoista.