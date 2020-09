Kiinteistönvälitysalan liikevaihto kasvoi ensimmäisellä puolivuotiskaudella

Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto on alan vaikuttaja ja edunvalvoja, jonka tavoitteina on vauhdittaa asuntokauppaa ja edistää sen turvallisuutta. Liitto edistää alan eettistä ja juridista sääntelyä, kehittää kiinteistönvälitysalan tutkimusta ja koulutusta sekä vahvistaa alan sitoutumista Hyvän välitystavan ohjeeseen. Liitolla on seitsemän jäsenryhmittymää ja sen keräämä asuntokauppadata palvelee välittäjiä ja tutkimuslaitoksia.