Kiinteistönvälitysalan liikevaihto nousi 7,7 % vuonna 2019 – toimiala kasvanut yhtäjaksoisesti viimeiset viisi vuotta

Vanhat asunnot käyvät nyt kaupaksi ja niiden imussa koko asuntokaupan määrä on tänä vuonna ollut kaksi prosenttia edellisvuotta edellä, kertovat Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton tuoreet tilastot. Omakotitalojen suosio on ollut kasvussa vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Etelän suurten kaupunkien ohella kauppa on kasvanut Porvoossa, Kuopiossa, Seinäjoella ja Joensuussa, ja mökkikauppa on ollut kasvu-uralla jo neljättä vuotta.