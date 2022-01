Kiinteistönvälitysalan markkinakatsaus vuodelta 2021: Asuntokauppa räjähti ennätyslukemiin, alueiden eriytyminen yhä nähtävissä

Asuntohintojen erisuuntainen kehitys jatkuu, pienemmät kaupungit voittajia 13.8.2021 10:00:00 EEST | Tiedote

Asuntomarkkinat käyvät vilkkaana, myyntiajat ovat lyhentyneet muutaman vuoden takaisiin ja uudet alueet kiinnostavat. Muutaman vuoden uneliaisuus on karissut ja asuntojen vaihto on nyt hyvällä tasolla. Hintakehitys on muutamaa aluetta lukuunottamatta yhä maltillista. Sopivia kohteita haetaan uusilta alueilta. Asuntokoko vaikuttaa työssäkäyvien sijoittumiseen.