Kiira Korven Hyppää vaan! -runokirja opastaa oman voiman äärelle

Taitoluistelujäillä loistaneen Kiira Korven runot rohkaisevat, puhuttelevat ja vahvistavat.

Tarinallinen Hyppää vaan! -runokirja sisältää inspiraatiotekstejä rakkaudesta, sydänsurusta, vihasta, lempeydestä ja rohkeudesta. Miten löytää takaisin oman voimansa äärelle, kun huomaa kutistaneensa itseään?

Lähdön hetki

on lähellä.

Silloin pitää lähteä

kun asiat ovat

kauneimmillaan,

hän sanoi.

Nyt mä lähden.

Kauniisti,

vaivattomasti,

kiittäen opeista.

Kirjan kaunis kuvitus on Emmi Kyytsösen käsialaa.

Kiira Korpi on kirjailija, puhuja ja valmentaja. Hän on yksi Suomen kaikkien aikojen menestyneimmistä taitoluistelijoista ja tullut tunnetuksi lasten oikeuksien puolestapuhujana. Kiiralta on aiemmin ilmestynyt muistelmakirja Kiira - Ehjäksi särkynyt sekä Suomessa että Yhdysvalloissa.

Hyppää vaan! ilmestyy painettuna, e-kirjana sekä Kiira Korven itsensä lukemana äänikirjana.

Teos on arvostelu- ja käsittelyvapaa 9.3.

Pdf-vedokset ja haastattelupyynnöt: adele.couavoux@otava.fi

Arvostelukappaleet: arvostelukappale@otava.fi