Kiitä siivoojaa -tempaus kiinnittää huomion puhtauden tuottajiin perjantaina 2.12.2022

Puhtaus vaikuttaa meidän jokaisen arkeen työpaikoilla, päiväkodeissa, kouluissa ja muissa julkisissa tiloissa. Puhtauspäivää vietetään tänä vuonna 2.12.2022.

Puhtausalan ammattilaisten tekemää arvokasta työtä tuskin huomaa silloin, kun kaikki toimii, mutta siivoamisen puute huomataan heti.

Ala painii parhaillaan samojen haasteiden kanssa kuin monet muutkin palvelualat.

– Puhtaus on kaikille iso asia nyt ja tulevaisuudessa. Siivoojat ovatkin erityisen tärkeitä, ammattitaitoisia tekijöitä. Puhtausalaa ja monia muitakin aloja kohtaa todellinen muutos työvoimapulan vuoksi ja toivon, että Valtakunnallinen puhtauspäivä tuo mielekkyyttä työntekijöille. Nyt ja tulevaisuudessa alalle kehittyy vääjäämättä uudenlaisia työnteon malleja, muun muassa robotiikan ja digitalisaation osalta. Yksi tulevaisuuden skenaariosta on se, että puhtauden tuottajia ei riitä kaikkialle, ja meistä jokainen tulee kohtaamaan sen omassa ympäristössään. Nostettakoon puhtauden tekijät Valtakunnallisena puhtauspäivänä heille ansaittuun asemaan ja kiitetään heitä olemassaolostaan, sanoo SSTL Puhtausala ry:n toiminnanjohtaja Sari Mattila.

Puhtausalan vuoden teko valitaan puhtauspäivänä

Puhtausalan vuoden teko on tehnyt merkittävällä tavalla puhtausalasta entistäkin paremman kuluneen vuoden aikana. Teko on vaikuttanut positiivisesti organisaation työhyvinvointiin, asiakastyytyväisyyteen, toimintaprosesseihin tai vaikkapa tuotelanseeraus, jonka ansiosta työ helpottuu tai nopeutuu. Ehdokkaana voi olla yritys, yhteisö, organisaatio tai yksittäinen henkilö, joka on tehnyt tai kehittänyt idean, jolla on merkittävä vaikutus omalle organisaatiolle tai koko toimialalle. Tänä vuonna ehdolla ovat:

Työperäinen maahanmuutto -hanke, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria

Puhtausalan ammattitutkinto ketterästi eri kieli- ja kultturitaustaisille työntekijöille, Palmia Oy toimitilapalvelut ja Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhytmä Keuda

Siivottavuus-toimintamalli Tampereen Tilapalvelut Oy ja Pirkanmaan Voimia Oy





Vuoden teko 2022 julkaistaan Puhtauspäivänä 2.12.2022 live-lähetyksessä.Voittajan valitsee tänä vuonna Ammatillisen koulutusyksikön päällikkö, yli-insinööri Arto Pekkala Opetushallituksesta.

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt: SSTL Puhtausala ry, toiminnanjohtaja Sari Mattila, puh. 040 738 7780