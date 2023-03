Kiitetty ja kiistelty ranskalaiskirjailija Édouard Louis saapuu odotetulle Suomen-vierailulle

Édouard Louis (s. 1992) kirjoitti esikoisteoksensa Ei enää Eddy (suom. Lotta Toivanen) vain 21-vuotiaana. Ensimmäinen kustantaja hylkäsi kirjan sillä perusteella, että sen kuvaamaa köyhyyttä ei olisi Ranskassa ollut enää sataan vuoteen. Kun romaani sitten julkaistiin, siitä tuli arvostelumenestys ja sitä myytiin yli 300 000 kappaletta. Se herätti kiivasta poliittista keskustelua. Louis on uudistanut nykykirjallisuutta tekemällä näkyväksi työväenluokkaa ja tarinoita, joista yleensä vaietaan, ja häntä on kutsuttu yhdeksi sukupolvensa tärkeimmistä kirjallisista äänistä.

Tähän mennessä Tammen maineikkaassa Keltaisessa kirjastossa on ilmestynyt neljä Louisin teosta: Ei enää Eddy (En finir avec Eddy Bellegueule), Väkivallan historia (Histoire de la violence), Kuka tappoi isäni (Qui a tué mon père) ja Naisen taistelut ja muodonmuutokset (Combats et métamorphoses d'une femme). Kaikki Louisin teokset on suomentanut Lotta Toivanen.

Louisin viides omakohtainen teos Muutos: metodi (Changer: méthode) ilmestyy suomeksi toukokuussa, 11.5.2023. Luokkapetturin muotokuvaksi sanottu teos on tarina siitä, miten väkivaltaisen ja kurjan lapsuuden eläneestä Eddy Bellegueulesta tuli palkittu kirjailija Édouard Louis. Köyhissä oloissa kasvanut Louis onnistui tavoitteessaan: hän jätti taakseen näköalattomuuden ja raivasi itselleen tilan ranskalaisen kulttuurieliitin keskuudessa. Luokkanousu toimi kostona menneisyydelle, mutta muutoksella oli silti hintansa. Melankolinen ja säästelemätön romaani nuoren pojan päätöksestä muuttua toisenlaiseksi ihmiseksi muistuttaa, että muuttuminen on aina väistämättä myös menettämistä.

Édouard Louis esiintyy Helsinki Lit -kirjallisuustapahtumassa perjantaina 12.5.