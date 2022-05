Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyi Kaunialan osakekaupan ehdoitta

Henkilöstöpalvelu Silkkitie on nyt osa Attendoa 4.4.2022 14:05:20 EEST | Tiedote

Vakava osaajapula kuormittaa työyhteisöjä laajalti hoiva-alan työpaikoilla Suomessa. Henkilöstöpulaan on olemassa useita ratkaisuja, joista yksi on kansainvälisen rekrytoinnin sujuvoittaminen ja lisääminen. Attendo on 1.4.2022 solminut yrityskaupan, jonka myötä arvostettuja ja pidettyjä työkavereita Filippiineiltä myös Attendolle rekrytoinut ja kouluttanut Henkilöstöpalvelu Silkkitie Oy on nyt Attendon tytäryhtiö.