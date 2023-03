KiMuRa - komposiittien kiertotalousratkaisu seminaari 4.4.2023 Hämeenlinnassa

Seminaarissa kuullaan laajasti KiMuRa-pioneerien kokemuksia reitin toimivuudesta ja sen kehityssuunnitelmista. Tänä päivänä KiMuRa on toimiva reitti, joka mahdollistaa, että voidaan tähdätä laajamittaiseen komposiittimateriaalien kiertotalousratkaisuun.

Tyypillisesti komposiitissa on keskimäärin 50 % kuitua, joka tarkoittaa, että sementtireitillä tämä materiaali aidosti kierrätetään. Iso etu on myös, että kaikki sementtiklinkkerin valmistusprosessiin syötettävä materiaali tulee käytettyä hyödyksi, eli yhtään tuhkaa ei jää jäljelle. Lujitemuovinen kierrätysraaka-aine tuo mukanaan prosessin tarvitsemaa toisioenergiaa.

KiMuRa (Kierrätetty Murskattu Raaka-aine sementtiteollisuuden rinnakkaisprosessointiin) on kiertotalousratkaisu komposiittimateriaaleille. Suomessa komposiittijätteen ohjaaminen hyötykäyttöön KiMuRa-reitille on mahdollista koko maan laajuisesti. KiMuRassa komposiittijäte kerätään yhteen ja murskataan sementtiteollisuuden vaatimusten mukaiseen palakokoon. Sementtiteollisuus käyttää näin saatua raaka-ainetta sementtiraaka-aineklinkkerin valmistamiseen rinnakkaisprosessoinnissa.

KiMuRa-reitti saatiin toimintakuntoon vuosina 2021–2022 ympäristöministeriön tukemassa hankkeessa, johon osallistui seitsemän komposiittituotteita valmistavaa yritystä, Kuusakoski Oy kiertotaloustoimijana ja Finnsementti Oy komposiittimurskan hyötykäyttäjänä. Komposiiteille ollaan kehittämässä monia kierrätysmenetelmiä, mutta sementtiteollisuuden rinnakkaisprosessointi on tällä hetkellä ainoa, joka on teknistaloudellisesti toteutettavissa.

Kesällä 2022 päästiin KiMuRa:ssa kierrättämään myös tuulivoimaloiden lapoja. Hyötytuuli Oy uusi kolmen voimalansa siivet ja nämä saatiin Kuusakosken kautta KiMuRa-reitille. Lapojen murskaaminen onnistui hyvin ja niiden materiaalit sopivat hyvin Finnsementin prosessiin. Aiemmin Suomessa uusittavana olleet lavat jouduttiin toimittamaan Eurooppaan käsiteltäviksi. Tuulivoimaloiden lapojen onnistunut kierrättäminen toi Kimura-reitille loppuvuodesta vuoden 2022 Tuulivoimateko-palkinnon.

