Kingi lapsele kained jõulud kampaania 2021: Pühade ajal on ka lastele vaja puhkepausi

Täiskasvanud elanikkond võib unustada, et ka lapsed elavad tänapäeval paljude nõudmiste surve all. Veel kasvueas noortel on sageli keeruline elada paljude ootuste ja eesmärkide keskel. Kodu peab lapsi igati toetama ning neile tuge ja julgustust andma nii igapäevaelus kui ka pühade ajal. Pühade-periood on eriti olulised taastumiseks ja igapäevatööst puhkamiseks. Seetõttu on oluline kinkida igale lapsele värsked ja turvalised jõulud.

Lapse erinevatel arenguetappidel kerkib esile vanemate ja täiskasvanud elanikkonna kui terviku vastutus laste heaolu ja vajaduste eest hoolitsemisel. Täiskasvanutel on oluline meeles pidada, et laste elumuutused on sageli palju suuremad kui nende vanemate jaoks. Seetõttu on nende üle arutlemine ja laste turvatunde tugevdamine esmatähtis, eriti uute ja üllatavate olukordade keskel. Tasakaalustatud elu tagab kõigile parimad elu- ja kasvutingimused. Laste eest vastutavad isikud peavad tagama, et lapsed ei jääks üksi näiteks vanemate sõltuvusainete kuritarvitamise või hoolimatuse tõttu. Joovastavad ained tõmbavad kergesti tähelepanu laste vajadustelt. Nii takistavad need lapse ja vanema vahelise varase suhtlemise ja kiindumuse kujunemist. Halvimal juhul põhjustab ainete kuritarvitamine füüsilist ja vaimset vägivalda, mis teeb tõsist kahju lapse arengule ning suurendab lapse hilisema vägivaldse ja suitsidaalse käitumise riski. Kingi lapsele kained jõulud kampaania julgustab täiskasvanud elanikkonda tagama lastele ja noortele sõltuvusainetevaba, turvalise ja tervisliku pühade meeleolu. Kampaania korraldajad kutsuvad kõiki hariduse ja kasvatuse eest vastutajaid pakkuma lastele värsket jõuluaega, mis tagab turvalise ja vastutustundliku seltskonna. Vanemad saavad parimal juhul tagada oma lapsele täiesti kaine elu. Kampaaniat tutvustatakse erinevates kanalites ja töökeskkondades novembris-detsembris. Plakatit eksponeeritakse Soome erinevates paikades, sealhulgas nõustamiskeskustes, lasteaedades, koolides, raamatukogudes, munitsipaalametites ning ühingute ja koguduste ruumides. YLE edastab kampaania videot 51. nädalal Yle TV1 ja Yle Fem vahendusel. Kampaania materjalid on vabalt saadaval kampaania veebisaidil www.annalapselleraitisjoulu.fi. Sel aastal on kampaania partneriteks koos Raittiuden Ystävät ry-ga A-Kiltojen Liitto ry, Barnavårdsföreningen i Finland rf, Eesti Karskusliit, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Elämäni Sankari ry, Erkki Poikosen säätiö, ETRA-liitto, Förbundet Hem och Skola, Helsingin Kouluraittiuspiiri, Koulutus Elämään säätiö, KRAN rf, Kristillinen Terveys- ja Raittiusjärjestö, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Myllyhoitoyhdistys ry, Nuorisokasvatussäätiö, Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik, Pelastakaa Lapset ry, Radio Foni, Radio Pori, Raittiuden Ystävien Urheiluliitto, Sininauhaliitto ry, Sinuli, SOS-Lapsikylä, Stiftelsen Bensow, Suomen ASH ry, Suomen Punainen Risti, Suomen Terveydenhoitajaliitto, Suomen Valkonauhaliitto ja Yle.

Yhteyshenkilöt