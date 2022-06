Kirja-alan tukijat lahjoittavat yhdessä Taideyliopistolle 1,2 miljoonaa euroa

Nathan Riki Thomson Global Musicin professoriksi Sibelius-Akatemiaan 23.6.2022 15:00:00 EEST | Tiedote

Nathan Riki Thomson on nimitetty Taideyliopiston Sibelius-Akatemian ensimmäiseksi Global Music and Community Engagement -professoriksi. Professuurin tavoitteena on luoda Taideyliopiston opiskelijoille kestäviä malleja ja mahdollisuuksia kulttuurienväliseen vuoropuheluun ja yhteistyöhön maailmanlaajuisesti. Uusi professuuri käynnistyy elokuussa 2022.