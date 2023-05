Kirjalansalmen sillan nopeusrajoitus alennetaan 30 km:iin/h

Kirjalansalmen sillan käytön turvaamiseksi on jouduttu jo aiemmin asettamaan sillalle liikennöintirajoituksia. Sillalla on ollut alennettu nopeusrajoitus 50 km/h, raskaan liikenteen 60 metrin etäisyys ja erikoiskuljetusten massoja on rajoitettu. Sillan kunto on ollut jatkuvassa tarkkailussa kiinteän monitorointilaitteen avulla. Talven ja kevään aikana monitorointilaitteisto on ilmoittanut ajoittain poikkeuksellisia tuloksia. Tänään sillan rakenteita on tarkastettu. Sen perusteella on todettu, että rakenteille pitää suorittaa vielä tarkempi tutkimus, joka tehdään ensi viikolla. Ensivaiheen toimenpiteenä alennetaan ajonopeuksia sillalla 30 km:iin/h. Ajonopeutta alentamalla pystytään vähentämään sillan liikkeitä ja rasitusta. Mahdolliset muut jatkotoimenpiteet tarkentuvat selvityksen myötä. Niistä tiedotetaan lähiaikoina tarkemmin.

Jokaisen autoilijan on nyt äärimmäisen tärkeää noudattaa alennettua nopeusrajoitusta! Raskaan liikenteen on puolestaan tärkeää tarkistaa kuormien painot, ettei sallittuja massoja ylitetä. Sillan monitorointi on antanut viitteitä, että sillalla on ajettu toistuvasti sallittua suuremmilla massoilla. Ajoneuvojen valvontaa sillalla tullaan tehostamaan.

Lisätietoja:

- Varsinais-Suomen ELY-keskus, siltainsinööri Ari Salo, p. 0400 510 391

- Väylävirasto, silta-asiantuntija Jari Nikki, p. 0400 821 596