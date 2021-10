Kirjallisuuden ja musiikin vuoropuhelu Helsingin Kirjamessuilla

Helsingin Kirjamessuilla halutaan luoda jotain täysin ainutlaatuista ja nostaa kirjamessujen kulttuurista arvoa. Kirjamessut muistuttaa kuuntelemisen, kunnioittamisen ja tasavertaisen keskustelun tärkeydestä. Kirjamessujen teemana on tänä vuonna dialogi ja sitä käydään musiikin ja kirjallisuuden välillä teoksessa Koiran työ. Vuoropuhelu on teoksessa vahvasti esillä. Tarjolla on ainutlaatuinen kokemus, jonka voi kokea vain tulemalla kirjamessuille.

Koiran työ ottaa kantaa SOME-ilmiöön

Tekijät valikoituivat ajankohtaisista ja kiinnostavista taiteilijoista. Finlandia-palkittu kirjailija Pajtim Statovci on yksi kansainvälisestikin menestyneimmistä suomalaisista kirjailijoita, jolla on oma vahva ääni kirjoittajana. Laulaja-lauluntekijä Samuli Putro on jo vuosikymmeniä koskettanut suomalaisia tarinallisilla sanoituksillaan ja Ringa Manner on monilahjakkuus, joka tunnetaan Ruusut-yhtyestä ja The Hearing -sooloprojektista.

”Sosiaalinen media on polarisoinut tapaamme keskustella, olla toistemme kanssa. Koiran työ -esitys kokoaa yhteen tästä ilmiöstä syntyneitä tunteita ja pyrkii käymään niiden kanssa dialogia. Pitääkö aina olla jotakin mieltä? Miten elää, jos ei tiedä tai osaa olla mitään mieltä?”, kertovat teoksesta taiteilijat yhdessä. ”Teoksessa kertojana on työhönsä leipiintynyt taiteilija, joka päättää ottaa koiran. Hän toivoo koirasta uutta alkua, sitä että hän voisi vihdoin luopua ihmissuhteiden ja taiteen tekemisen aiheuttamasta piinasta. Tarinan edetessä koirasta tulee hänelle vähän samantyyppinen projekti kuin yhdestä hänen taideteoksistaan, ja hän alkaa tuottaa koirastaan pakkomielteisesti somesisältöä. Yllättäen koira saa suosiota, jota hän ei ole koskaan osakseen saanut.”

Teosta on tehty yhteistyössä paljon keskustellen, nauraen ja toisiaan inspiroiden. Jokainen tekijä on saanut toteutettua itseään haluamallaan tavalla. Roolit olivat selkeät. Pajtim Statovci kirjoitti tekstin, johon Samuli Putro ja Ringa Manner loivat äänimaailman ja säestyksen. Prosessissa on ollut mukana myös nukketeatterintekijä Jonnakaisa Risto, äänisuunnittelija Karri Hyvärinen, valosuunnittelija Joakim Udd, teatterintekijä ja ohjaaja Akse Pettersson, jotka ovat olleet korvaamaton apu.



Kirjallisuus on läsnä musiikissa

”Kirjamessuilla eri taidemuodot kohtaavat. Ääni on äänikirjojen myötä tullut osaksi kirjallisuutta ja samalla äänen ja kirjallisuuden keskinäinen suhde on muuttunut. Kirjallisuus on läsnä myös musiikissa. Teos Koiran työ on askel lähemmäksi uudenlaista yhteistyötä musiikin ja kirjallisuuden välillä”, kertoo ohjelmajohtaja Ronja Salmi Helsingin Kirjamessuilta. ”Kirjamessuilla on potentiaalia kasvaa kulttuuritapahtumana entisestään ja musiikki on yksi suunta, mihin voimme kasvaa. Toivon että nyt luotu esitys on alku pidemmälle kehityssuunnalle jossa musiikki on läsnä ja messuilla nähdään vain sinne räätälöityjä ohjelmakokonaisuuksia."

Koiran työ -teos on toteutettu Suomen Messusäätiön tuella. Kirjamessuilla on päivittäin dialogi-teemaan liittyviä Erätauko-keskusteluja, jotka toteutetaan yhteistyössä Erätauko-Säätiön kanssa.



Helsingin Kirjamessut järjestetään 28.–31.10.2021 Messukeskuksessa Helsingissä. Helsingin Kirjamessujen yhteydessä on Antikvaariset Kirjamessut. Messuilla on myös Levymessut ja hyvien viinien äärelle kutsuva Viinikylä. Tapahtuma on avoinna torstaista lauantaihin 28.–30.10. klo 10-20 ja sunnuntaina 31.10. klo 10-18.

Liput ovelta ja tapahtuman aikana verkkokaupasta: aikuiset 20 e, lapset, opiskelijat, varusmiehet, työttömät, eläkeläiset, ryhmälippu (min 10 hlö) 14 e/hlö, perhelippu 46 e, kokoaikaliput 36 e/26 e. Verkkokaupasta ostettu lippu oikeuttaa verkkosisällön katsomiseen. Lippu vain verkko-ohjelmaan 10 e.

UUTTA: Sisäänkäynneiltä voi ostaa lipun myös liikunta- ja kulttuuriedulla.

Liput ennakkoon edullisemmin verkkokaupasta http://shop.messukeskus.com

Tapahtuma järjestetään nyt 21. kertaa. Viime vuonna tapahtuma toteutettiin verkossa.

