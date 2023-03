Kirjan uusi aika – Innon syksyn kirjat tarjoavat kaivattua eskapismia ja kutsuvat vuoropuheluun

Feel-good ja jännitys luovat harmoniaa

Laura Suomela ihastuttaa feel-good-sarjallaan Tulppaanitoiveunia, joka yhdistää huumoria ja elämän kipukohtia. Niin tekee myös Tatiana Elf – vimmaisen dialogin keinoin esikoisromaanissaan Erokeskusteluja. Lucy Vinen samaistuttavassa romaanissa Seitsemän eksää tosirakkaus löytyy suhdehistoriasta. Ruotsin dekkarikuningattarelta Denise Rudbergilta ilmestyy yhdeksäs Marianne Jidhoff -dekkari Yhdeksän yön piina.

Esiteineille alkaa jännittävä kotimainen kirjasarja, jossa 12-vuotias Alex seikkailee Super-Rollaattorilla kulkevan supermummonsa kanssa. Agenttimummo ja lentävät tekarit on Ilkka Olavin luoman sarjan ensimmäinen osa.

Luonnon armoilla

Fiktiossa kuvataan myös luontosuhdettamme. Risto Isomäen menestyssarjan odotettu viides osa, Viimeinen erämaa, vie meidät Lauri Nurmen painajaismaiseen eloonjäämistaisteluun keskelle valtamerta. Aura Koiviston romaani Harhamat kertoo ihmisen ylenkatseesta muita lajeja kohtaan ja kysyy: olisiko mahdollista elää harmonisesti monilajisessa yhteisössä.

Tiedon puolella Elisa Aaltola kirjoittaa kielen vaikutuksesta eläimiä koskeviin käsityksiin ja asenteisiin kirjassaan Puhe eläinten puolesta. Jessica Haapkylä tutkii valaiden elämää ja elinympäristöjä Merten jättiläisessä ja Markku Heikkilä johdattaa Arktisen maailman jäljille.

Kyseenalaistajat eivät luovuta ennen kuin maailma muuttuu

Aina on tarvetta kiihkottomalle tiedolle. Me elämme preesensissä, maailma tapahtuu nyt. Siksi haluamme Innossa tehdä myös kirjoja, jotka vaikuttavat joukkoihin tänään.

Kapitalismin suuri illuusio paljastaa valheet, jotka ylläpitävät kapitalismia. Samu Kuoppa ja Riina Tanskanen palauttavat talouspuheen arkitasolle ja kutsuvat mukaan vastarintaan.

Pentti Karvosen ja Aki Ollikaisen teos Subutex-lääkäri piirtää kuvan miehestä, joka on koko uransa ajan pysynyt periaatteidensa takana. Karvonen muistetaan lääkärinä, joka toi Subutexin Suomeen. Hän välitti vieroitus- ja korvaushoidoissa käytettäviä lääkeaineita narkomaaneille ja menetti lääkärinoikeutensa vuonna 2003.

Kirjassa Hillasuolla kaikki on toisin Kati Saonegin ja Niina Kivilä puolestaan pohtivat painavia aiheita, kuten lapsettomuuden surua, mielenterveysongelmia, juuria ja ystävyyttä suon hiljaisuudessa.

Aino Pajukangas avaa kirjassaan Suunnannäyttäjät, millaisia reittejä pitkin avautuu tie luotetuksi asiantuntijaksi.

Konfliktien uhrit ja toivo rauhasta

Sotaa käydään eri rintamilla. Kiusatut kertovat siitä, mitä ilkeys ja julmuus aiheuttavat ja miten se vaikuttaa tulevaisuuden ihmissuhteisiin, opintoihin ja työhön. Kouluväkivalta on ainakin osasyy päihde- ja mielenterveysongelmiin, yksinäisyyteen ja syrjäytymiseen, ja alan ammattilaiset esittävät ratkaisuja ongelmiin Elina Välimäen kirjassa Kiusatut.

Venäjän hyökkäyssotaa käsitellään Innon syksyssä eri näkökulmista. No war on ukrainalais-venäläisen toimittajan Marina Ovsjannikovan tarina siitä, miten hänen elämänsä muuttui sen jälkeen kun hän protestoi sotaa vastaan suorassa tv-lähetyksessä. Maa joka heräsi on palkitun Kalle Kniivilän kirja siitä, miksi ja miten Ukraina ei ole Venäjä. Politiikan toimittaja Lauri Nurmi puolestaan on kirjoittanut Suomen salatusta tiestä Natoon.

Nykyisessä maailmantilanteessa ei myöskään sovi unohtaa toisen maailmansodan käsittämättömiä puhdistuksia. Anna Stuartin Auschwitzin kätilö on koskettava tositapahtumiin perustuva romaani yhden naisen rohkeudesta suojella elämää käsittämättömän synkkyyden keskellä.

Lasten äänikirjasarja rikastetulla äänimaailmalla

Vuokko Hurmeen hauska ja aktivoiva äänikirjasarja Mitä eläimet sanoo? tuo suosittujen ääninappikirjojen idean äänikirjojen maailmaan. Se houkuttelee arvuuttelemaan, matkimaan tai kuuntelemaan hiirenhiljaa sekä tarjoaa tietoa eri eläinten äänistä.

Hurmeen niin ikään perheen nuorimmille kirjoittama ja Noora Katon kuvittama Hirveä hoppu käsittelee lapsiperheen arkea lapsentajuisesti ja hauskasti.

Jani Kaaron ja Väinö Heinosen Mistä minut on tehty kutsuu mukaan geenien ihmeelliseen maailmaan ja Lotta ja Kasper puolestaan tutkivat vallankäyttöä Laura Ertimon ja Mari Ahokoivun Mikä Mahti-kirjassa.

Naisten puheenvuoro

Baba Lybeckin kirjoittama kirja Lola kertoo somalialaisen transnaisen, rohkean Lola Lorenzon tarinan. Varpu Tavi puolestaan osoittaa kirjassaan Viisaus on vanhoissa naisissa sen, millainen voima ihmisessä on läpi elämän.

Pip Williamsin tositapahtumista ammentava omaperäinen romaani Kadonneiden sanojen kirja paljastaa todellisuuden, joka on kadonnut miesten kirjoittamien historiankirjojen rivien väliin.

Tiina Käpylä ja Anna-Elena Pääkkölä tekevät aikamatkan suomalaisten naisten populaarimusiikin historiaan teoksessaan Lailasta Almaan, ja Inka Valima ja Taika Mannila sukeltavat syvälle hölmöinä pidettyjen naisten historiaan ja perehtyvät bimboilun ytimeen kirjassaan Bimbofikaatio. Nykynoidan käsikirjalla Kuparikettu opastaa noituuden saloihin 2020-luvulla.

Laadukasta true crimea jännitystä himoaville

Antto Terras kertoo eteläisen naapurimme järjestäytyneen rikollisuuden koko tarinan kirjassaan Viron mafia.

Suositun Kuolemaantuomitut-podcastin tekijä Liisa Saarijärvi vie meidät Yhdysvaltoihin neljän kuolemaantuomitun murhaajan kahleisiin kertoen heidän hyytävät tarinansa. Mitä tapahtuu, kun rikollinen tuomitaan kuolemaan Yhdysvalloissa?

Entä miksi perheenäiti Tanya Reidistä tuli niin julma, että hän petti perheensä pahimmalla mahdollisella tavalla? Gregg Olsen kertoo kirjassaan Äidin julma syli perheen traagisen tarinan, joka johti Morgan Reidin surulliseen kohtaloon.

