Kirjastoalan palkinnot nuorelle sometähdelle ja kokeneelle ammattilaiselle

Palkitut ovat Henriika Tulivirta Helsingistä ja Marja Huuhtanen Lahdesta.

Kirjastoala palkitsee tänä vuonna kaksi ammattilaista. Toisen palkinnon saa helsinkiläinen Henriika Tulivirta. Toinen palkittu on Lahdessa työskentelevä Marja Huuhtanen. Palkinnot jakaa Suomen kirjastoseura. Molemmat palkinnot ovat arvoltaan 500 euroa.

Nuori sometähti

Henriika Tulivirran ansiosta yhä useammat ihmiset ovat innostuneet lukemisesta, kirjallisuudesta ja kirjastoista. Tulivirta tekee lukemisesta helppoa ja madaltaa kynnystä tarttua kirjaan. Hänen työnsä on kirjaston ytimessä ja edistää tuoreella tavalla kirjaston perinteistä sivistystehtävää.

Tulivirta tuo esille kirjastotyön parhaita puolia ja innostaa esimerkillään alalle hakeutuvia nuoria. Hän tekee työtään innostuksella, joka säteilee laajasti ulospäin.

Tulivirta on työskennellyt erikoiskirjastovirkailijana Helsingin kaupunginkirjastossa lasten ja nuorten parissa. Tulivirta on tunnettu aktiivisesta työstään somekanavilla. Tällä hetkellä hän on suunnittelijana lasten ja nuorten kirjallisuutta yhteen kokoavassa kirjastojen verkkopalvelussa.

”Tuntuu tosi ihanalta. Tämä on valtava kunnianosoitus ja urani kohokohtia kirjastossa. Tämä on vähän kuin kirjastomaailman Oscar-palkinto. Palkinto viestittää samalla muille nuorille kirjastoalan työntekijöille, että intohimo työtä kohtaan on tärkeintä”, Henriika Tulivirta kertoo.

Tulivirta palkitaan Suomen kirjastoseuran Hilkka M. Kauppi -tunnustuspalkinnolla.

Kokenut ammattilainen

Marja Huuhtanen palkitaan pitkän linjan työstään kirjastoalalla. Huuhtasen työpanos erityisesti Etelä-Karjalan alueen kirjastojen kehittämiselle on ollut innostava ja tavoitteellinen. Huuhtanen on vaikuttanut vahvasti siihen, että alueelle saatiin kuntien kirjastojen yhteenliittymä eli Heili-kimppa vuonna 2013.

Erityisesti sanataide ja lasten lukemaan innostaminen ovat tärkeitä Huuhtaselle. Hän on toiminut aktiivisesti Kirjoittajayhdistys Palttassa ja ideoinut monia lukemiseen innostavia kehityshankkeita.

Huuhtasen kirjastoura alkoi Imatralta vuonna 1989 ja hän on tehnyt merkittävän työuran Imatran kaupunginkirjastossa kirjastonhoitajana ja kirjastonjohtajana. Nyt Huuhtasen ura jatkuu Lahdessa lähikirjastopalvelujen palvelupäällikkönä.

”Olen yllättynyt. Tuntuu hyvältä ja kiitolliselta. Koen, että tämä kirjastoyhteisön tuki on arvokasta”, Huuhtanen sanoo.

Huuhtanen palkitaan Suomen kirjastoseuran Mikko Mäkelä -tunnustuspalkinnolla.